A defesa do ex-vereador João Emanuel, alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (26), ingressou na Justiça com um pedido para que ele cumpra prisão domiciliar.

O pedido foi protocolado pelo juiz aposentado e advogado Irênio Lima Fernandes - pai de João Emanuel - na Sétima Vara Criminal de Cuiabá.



O ex-vereador foi preso na Operação Castelo de Areia, que investiga crimes de estelionato supostamente praticados pela empresa Grupo Soy, da qual ele era vice-presidente, segundo a Polícia Civil.

O mandado de prisão foi cumprido dentro do Hospital Santa Rosa, onde está internado para uma cirurgia.

Ao MidiaNews, o advogado disse que seu filho é inocente. Ele afirma que João Emanuel não era o “cabeça” do esquema e muito menos tem algum envolvimento nos crimes investigados.

Segundo ele, o ex-vereador apenas advogava para a empresa.

“Meu filho era, na verdade, apenas o advogado. Não era nenhum vice-presidente e não tem nada a ver com coisa nenhuma disso. Ele apenas fazia a defesa nos processos contra a empresa”, disse.

Podem falar o que quiser, mas o que tem de concreto é isso. Ele tem contrato de que era apenas advogado da empresa

Além disso, Fernandes disse que João Emanuel não tem mais vínculo com a empresa há oito meses.

“Faz oito meses que meu filho deixou de prestar qualquer serviço para aquela empresa. E, em janeiro deste ano, ele encerrou o contrato”, contou.

“Podem falar o que quiser, mas o que tem de concreto é isso. Ele tem contrato de que era apenas advogado da empresa”, afirmou.

Cirurgia

João Emanuel foi internado na noite desta quinta-feira (25) para passar por um procedimento cirúrgico. Segundo fontes, seria uma cirurgia de vasectomia.

Ele segue internado, sob custódia de policiais civis, e deve ser ouvido assim que receber alta.

“Castelo de Areia”

A operação “Castelo de Areia” apura crimes de estelionato supostamente praticados pelo Grupo Soy em todo o Estado. O prejuízo ultrapassa R$ 50 milhões.

Seis pessoas foram alvos de mandados de prisão e condução coercitiva, que foram cumpridos nesta manhã (26).

O cabeça da organização criminosa, conforme o delegado, era João Emanuel.

Além dele, tiveram a prisão decretada Shirlei Aparecida Matsuoka; Walter Dias Magalhães Júnior (marido de Shirlei); Evandro Goulart e Marcelo de Melo Costa (ex-candidato a deputado federal). Os acusados vão responder por estelionato e organização criminosa.

O advogado Lázaro Moreira Lima - irmão de João Emanuel - foi alvo de mandado de condução coercitiva. Ele também fará a defesa do irmão.

Conforme o delegado Luiz Henrique Damasceno, da Delegacia Regional de Cuiabá, as vítimas são pessoas com alto poder aquisitivo, como produtores rurais, empreiteiros e empresários.

“O prédio da empresa Soy, em Cuiabá, transmitia segurança e fazia com que as vítimas acreditassem na credibilidade do grupo. Algumas vítimas, inclusive, foram levadas para o Chile. Lá havia escritórios montados. Tudo com o objetivo de lubridiar essas pessoas”, afirmou o delegado.

"Falso chinês"

Em um dos golpes, segundo o delegado, uma vítima afirmou que João Emanuel teria utilizado um falso chinês para ludibriá-la em um suposto investimento, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que, juntas, somam o valor de R$ 50 milhões.

Segundo ele, o próprio João Emanuel era quem traduzia o que o "falso chinês" falava.

“O golpe principal era o oferecimento de juros baixos em condições especiais. Mas no golpe de R$ 50 milhões, por exemplo, era uma empresa de investimento de um grupo chinês, no qual a vítima entraria com esse aporte de R$ 50 milhões. E depois teria o retorno financeiro. Eles utilizaram um falso chinês nesse contexto. O retorno prometido era de R$ 180 milhões. Cerca de 7% ao ano”, pontuou.

