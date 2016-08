JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A defesa do empresário Marcelo de Melo Costa, preso na última sexta-feira (26) na Operação Castelo de Areia, da Polícia Civil, considerou como ilegal a prisão de seu cliente.

De acordo com o advogado Marco Antônio Dias, Marcelo de Costa nunca trabalhou na empresa Grupo Soy e foi preso apenas por conhecer Walter Dias Magalhães Filho, presidente da empresa e também detido na operação.

A operação em questão investiga crimes de estelionato supostamente praticados em todo o Estado por uma organização criminosa ligada ao Grupo Soy. Os golpes teriam gerado lucro superior a R$ 50 milhões aos integrantes.

“As alegações sobre o Marcelo são insubsistentes. Meu cliente não praticou nenhum tipo de delito. Ele nunca fez parte do Grupo Soy e o único contato que ele tinha era com o Walter, por ser amigo pessoal”, disse.

De acordo com o organograma apresentado pela Polícia Civil, Marcelo Costa - que chegou a ser candidato a deputado federal em 2014 - seria o agenciador nos golpes aplicados.

Divulgação Marcelo seria o agenciador nos golpes aplicados

“Ele está sendo acusado de intermediar, de ser quem apresentava as pessoas, como se ele captasse os clientes para o golpe. Só que ele diz que realmente apresentou uns amigos dele para o Walter por conhecer bastante gente, mas nunca vendeu nenhum tipo de informação como estão alegando”, explicou o advogado

Ele nunca fez parte do Grupo Soy e o único contato que ele tinha era com o Walter, por ser amigo pessoal

“Ele não tem participação nenhuma. Não existe nenhuma prova no processo contra ele. Ele é citado duas vezes apenas e, ao nosso ver, essa prisão é ilegal”, afirmou.

Dias informou que deve entrar com um pedido de habeas corpus na segunda-feira (29).

A operação

A operação foi delagrada na sexta-feira (26). Segundo a Polícia Civil, o cabeça” da organização criminosa era o ex-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, João Emanuel. Ele foi detido no Hospital Santa Rosa.

Além do ex-vereador e do empresário, tiveram a prisão decretada Shirlei Aparecida Matsuoka; Walter Dias Magalhães Júnior (marido de Shirlei); e Evandro Goulart .

A operação ainda cumpriu um mandado de condução coercitiva contra o advogado Lázaro Roberto Moreira Lima (irmão de João Emanuel) e sete de busca e apreensão. Os acusados vão responder por estelionato e organização criminosa.

Em entrevista coletiva, o delegado Luiz Henrique Damasceno, da Delegacia Regional de Cuiabá, afirmou que as investigações estão apenas começando. Segundo ele, nesta primeira fase, foi encontrada apenas “a ponta do iceberg”.

"Já identificamos ações desse grupo em outros Estados como Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Acredito que estamos mexendo apenas na ponta do iceberg, porque, com certeza, com a análise dos documentos apreendidos hoje, novos valores vão surgir, novas vítimas devem procurar a polícia. E com isso [haverá] novas prisões”, afirmou.

Leia mais sobre o assunto:

"É só a ponta do iceberg", diz delegado sobre investigação

Polícia Civil prende cinco acusados de golpes de R$ 50 milhões

Veja quem são os alvos da Polícia Civil acusados de estelionato