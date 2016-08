DA REDAÇÃO



Terá início na próxima segunda-feira, 29, às 8h, na Arena Pantanal, o Mutirão de Conciliação para renegociação das contas de energia elétrica em atraso no município de Cuiabá.

A ação é resultado da parceria entre a Energisa e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio do NUPEMEC (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos), com a meta de facilitar as negociações dos consumidores que se encontram em situação de inadimplência com a concessionária.

O mutirão seguirá até o dia 02 de setembro, e pretende atender cerca de 10 mil consumidores com mais de dois meses de faturas em atraso.

Nestes casos, serão atendidos os consumidores em situação pré-processual, onde os débitos ainda não se tornaram cobranças judiciais.

Trinta bancas de conciliação estarão disponíveis, todos os dias, das 8h às 16h, no portão G, da Arena Pantanal. A juíza Adair Julieta da Silva, coordenadora da Central de Conciliação da Capital e responsável pela ação, destaca a importância do mutirão como uma possibilidade do consumidor ter seus débitos negociados em condições mais favoráveis e com rapidez.

Segundo a magistrada, entre os diferenciais do mutirão está a oferta de benefícios como a possibilidade de parcelamento diferenciado dos atrasos, a isenção de juros e multas, e a retirada imediata do nome do cadastro de restrição ao crédito do devedor.

Para esclarecimento de dúvidas e informações, os consumidores podem entrar em contato com a Energisa pelo telefone 0800 6464 196.