Com o intuito de conhecer os espaços, ouvir os profissionais da educação e alunos da rede pública, o secretário de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Marco Marrafon, visitou 12 escolas estaduais nos municípios de Jaciara, São Pedro da Cipa e Juscimeira, nesta quinta-feira (25).

Ao lado do deputado estadual Max Russi, Marrafon recebeu as demandas das unidades escolares e anunciou que a equipe técnica da Seduc-MT, formada por engenheiros e arquitetos, estará nas escolas na primeira quinzena de setembro para analisar individualmente a situação de cada uma e buscar rapidamente solucionar problemas estruturais.

O secretário esteve em oito escolas de Jaciara, cidade situada a cerca de 150 quilômetros a oeste de Cuiabá, uma em São Pedro da Cipa e três em Juscimeira, municípios vizinhos. Juntas, as unidades atendem mais de cinco mil alunos da região, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio.

Em todas as escolas, Marrafon destacou o trabalho desempenhado pelos diretores, professores, coordenadores e assessores pedagógicos e parabenizou os profissionais que, mais do que cumprirem seus papeis, são responsáveis pela condução de projetos e iniciativas próprias de cada escola, como o cultivo de hortas, por exemplo. Pontuou, ainda, que pretende conhecer as boas práticas já desenvolvidas e aprimorá-las.

“Essas visitas são extremamente importantes para que possamos vistoriar essas escolas, verificar de perto a situação delas e traçar um planejamento adequado para a solução das demandas que nos foram passadas. Sabemos que cada uma tem suas características e peculiaridades e, nesse momento, quando vejo o olhar de vocês, vejo e sinto o carinho, o amor que constrói vidas e isso não tem valor. Vocês salvam vidas todos os dias”, disse Marrafon aos educadores.

Diretora da Escola Antônio José de Lima, em Juscimeira, a professora Sônia Pinheiro de Matos ficou emocionada com a visita do secretário de Educação e falou sobre as dificuldades enfrentadas diariamente pelos profissionais e alunos, mas garantiu que a recompensa é gratificante.

“É difícil, mas é prazeroso, trabalhamos com gente de todos os tipos, classes sociais, desafios e problemas, mas a gente conversa com muitas pessoas e percebemos que isso faz a diferença e fazemos isso com amor mencionado pelo secretário”, afirmou.

Pró-Escola

Marrafon aproveitou as visitas às escolas para falar sobre o programa Pró-Escola, que contemplará os eixos Estrutura, Ensino e Inovação, e será lançado nas próximas semanas.

Nas conversas com a comunidade escolar, explicou que a Seduc-MT trabalhará para melhorar a estrutura escolar, propiciando uma grande mudança na rede.

“Costumo dizer que não serão escolas novas, mas sim novas escolas. Percebemos que várias escolas estão em situações que não têm a menor condição dos alunos continuarem lá e por isso lançaremos esse programa com o intuito de transformar a ambiência escolar”, adiantou.

Também falou sobre os eixos Ensino, que trabalhará com currículo, formação (aluno e professor), avaliação e correção de fluxo para diminuir a evasão escolar, e Inovação, que será focado no ensino digital nas escolas de Mato Grosso. A ideia, de acordo com o secretário Marrafon, é tornar o ensino mais atrativo para as crianças e adolescentes, com iniciativas que visem o aprendizado.