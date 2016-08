O Procon Estadual realizou, nos dias 22 e 23 de agosto, monitoramento de preços dos produtos “Arroz, Feijão, Óleo de Soja, Carne, Frango e Leite UHT” em treze estabelecimentos comerciais de Cuiabá, entre supermercados e açougues.

A pesquisa é realizada por amostragem, com o objetivo de mostrar os índices de variação de preço, possibilitando ao consumidor maior economia na hora de realizar as compras.

Dentre os alimentos pesquisados, o litro do Leite UHT desnatado foi o que apresentou a maior variação, chegando a 100,29% entre o estabelecimento mais caro e o mais barato, com variação de preço de R$ 3,49 a R$ 6,99. Foram coletadas informações sobre 16 variedades do tipo integral, sendo três com adição de outros nutrientes; 14 variedades de leite desnatado e dez variedades do tipo sem/zero/baixa lactose.

O produto com maior diferenciação de preço foi o óleo de soja Soya, encontrado com variação de 64,84%, podendo ser adquirido por valores entre R$ 2,73 até R$ 4,50, dependendo do local de compra.

No total, foram visitados treze estabelecimentos, sendo um açougue e doze minimercados/supermercados/hipermercados. Durante a fiscalização, foram coletadas informações sobre 39 variedades de arroz branco (pacotes de 5kg), sendo duas variedades indicadas para culinária japonesa; 21 marcas de feijão carioca e oito de feijão preto (embalagem de 1kg); seis marcas de óleo de soja (embalagens PET de 900ml); nove marcas de frango inteiro congelado (preço do quilo), sendo uma indicada para culinária japonesa.

Também foram verificados os valores de comercialização de oito cortes de carne bovina, ofertadas sem congelamento, com fracionamento feito a pedido do consumidor em açougue.

Variação de preços (independente da marca)

1) Arroz branco (5kg): de R$12,98 a R$24,75 – variação de 90,68%

2) Arroz branco para culinária japonesa (5kg): de R$ 32,19 a R$ 58,80 – variação de 82,67%

3) Feijão carioca (1kg): R$7,98 a R$15,98 – variação de 100,25%

4) Feijão preto (1Kg): de R$7,90 a R$ 12,98 – variação de 64,3%

5) Óleo de Soja (900mL): de R$2,65 a R$4,50 – variação de 69,81%

6) Frango inteiro congelado/Kg: de R$4,59 a R$7,29 – variação de 58,82%

7) Frango inteiro congelado para culinária japonesa/Kg: R$23,90 (encontrado em apenas um dos estabelecimentos fiscalizados)

8) Carne bovina fresca/Kg:

*Menor preço: músculo: de R$9,49 a R$17,68 - variação de 86,30%

* Maior preço: contra-filé: de R$17,49 a R$33,90 - variação de 93,83%

9) Leite UHT integral (1L – comum): de R$3,49 a R$6,90 - variação de 97,71%

10) Leite UHT integral (1L – com aditivos): de R$4,49 a R$8,99 – variação de 100,22%

11) Leite UHT desnatado (1L): de R$3,49 a R$6,99 - variação de 100,29%

12) Leite UHT sem/zero/baixa lactose (1L): de R$4,65 a R$7,49 - variação de 61,08%

O gerente de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado, Ivo Vinícius Firmo, destaca que nesta pesquisa de preços os cortes de carne “alcatra, contra-filé, coxão duro, patinho, músculo e acém”, em sua maioria, tiveram diminuição na média dos valores encontrados.

“Também houve diminuição no preço mínimo dos produtos 'feijão carioca, leite integral, leite desnatado e frango inteiro congelado em relação à fiscalização realizada nos dias 15 e 16 de agosto”, salienta o gerente.

*A pesquisa do Procon-MT foi aperfeiçoada, apresentando a partir de agora alterações em seus padrões de classificação para melhor compreensão dos consumidores.

Confira o relatório e a pesquisa completa feita pelo Procon-MT.