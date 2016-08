DO SÓ NOTÍCIAS



Rosiene Daufenbach de Souza, 34 anos, morreu, esta madrugada, após uma Toyota Hilux prata se envolver em uma colisão traseira com um caminhão, na BR-163, entre os municípios de Guarantã do Norte e Matupá.

Um homem e uma criança (identidades não confirmadas) foram socorridos por populares e encaminhados ao Hospital Municipal de Guarantã. O atual estado de saúde deles não foi revelado.

O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realizar os primeiros levantamentos no local.

Um laudo deve apontar as causas do acidente. A caminhonete ficou parada na pista e com a parte frontal completamente destruída. As três vítimas estavam nesta caminhonete.

A funerária São Judas Tadeu informou, ao Só Notícias, que o corpo de Rosiene será trasladado, esta tarde, para o município de Novo Mundo, onde residem seus familiares.

O sepultamento será neste domingo pela manhã, no cemitério local.