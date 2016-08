JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Inconformada. É assim que a dona de casa Ana Paula de Souza Alves, de 36 anos, se sente em relação à morte da filha de seis anos, que foi atropelada por um motociclista, em Várzea Grande. Ela pede que o culpado pague pelo crime.

O caso aconteceu na última quarta-feira (24), no Bairro Jardim Glória 2, por volta das 17h, quando a criança saía da Escola Municipal Maria das Graças Pinto, acompanhada da mãe.

O motociclista fugiu sem prestar socorro à vítima, mas logo depois foi preso pela Polícia Civil, no mesmo bairro.

A menina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu depois de dar entrada no Pronto-Socorro da cidade.

Faltava apenas um passo para a minha filha colocar o pé na calçada. Além dele atropelar, ele passou por cima dela e a chutou igual um cachorro para fugir

“Faltava apenas um passo para a minha filha colocar o pé na calçada. Além dele atropelar, ele passou por cima dela e chutou ela igual um cachorro para fugir”, disse a mãe, em lágrimas, ao MidiaNews.

Ana Paula contou que presenciou a cena do atropelamento da filha, pois tinha o costume de buscá-la todos os dias na porta da escola.

“Eu estava na esquina da escola como sempre fazia e quando ela me viu ficou eufórica para correr, falei para ela esperar. Olhei para um lado e para o outro, não vinha carro nem moto, então pedi para ela vir e do nada essa motocicleta sai da rua lateral andando no acostamento, em alta velocidade”.

A dona de casa acredita que o motociclista tenha cometido o atropelamento propositalmente.

“A rua estava vazia, tinha tanto espaço para ele passar, não havia carro. Porque ele passou perto da calçada? Ali é uma escola e estava em horário da saída das crianças. O que a minha filha fez pra ele?”, questionou.

Sem prestar socorro

A mãe disse que o motociclista não prestou socorro à filha e fugiu assim que a atropelou.

“Eu vi que ele parou um pouco mais a frente, olhou para a gente e depois fugiu. Eu não sabia se ia atrás dele ou se socorria minha filha, então corri para ela e quando a vi estava com sangue na boca e no nariz, fiquei desesperada”.

Ana Paula relatou que pediu socorro ao primeiro carro que viu na frente. Quem a ajudou foi o pai de duas crianças que também estudam na escola. Ele as levou para o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande.

“Eu nem pensei em anotar a placa, só queria saber de socorrer ela. Pedi que pelo amor de Deus ele me levasse para um hospital. Quando cheguei lá a médica disse que minha filha não tinha resistido”.

Marcus Mesquita/MidiaNews "Eu não tenho ninguém na vida, não tenho pai, não tenho irmão, não tem ninguém, ela era minha companheira, era quem conversava comigo"

O laudo da necropsia da morte da criança alegou que ela morreu de traumatismo toráxico.

“Essa foi a pior notícia que eu podia receber, foi horrível. Eu preferia ter morrido no lugar dela. Eu não tenho ninguém na vida, não tenho pai, não tenho irmão, não tenho ninguém. Ela era minha companheira, era quem conversava comigo. Quando a professora dava parabéns pra ela, ela vinha toda feliz me contar”, disse, muito emocionada.

“Quero que ele pague”

A dona de casa diz que, apesar de não acreditar na Justiça Brasileira, quer que o culpado pague pelo que fez.

“Ela era uma menina alegre e tinha muitos sonhos e ele tirou tudo isso dela. Eu quero que ele pague e fique preso por muito tempo. Se ele tivesse esperado a minha filha dar só mais um passo, hoje ela estaria aqui comigo”, disse.

“Eu sei que a Justiça do Brasil é um ‘faz de conta que não acontece’, mas eu queria realmente que quem estiver cuidando desse caso, ponha a mão na consciência e pense que hoje foi minha filha, mas amanhã pode ser os filhos deles também”.

Condutor embriagado

A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) afirmou que o piloto da motocicleta que atropelou a filha de Ana Paula tem 32 anos e estava embriagado. Além disso, ele não tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Marcus Mesquita/MidiaNews "Ela sonhava em ser médica no futuro”, diz mãe de menina morta atropelada

O motociclista, que não teve a identidade revelada, se apresentou em companhia de um advogado na última quinta-feira (25). Ele confessou ter ingerido bebida alcoólica e fugido do local por medo de ser linchado pela população.

Segundo Ana Paula, o responsável pela morte da filha é morador do bairro onde mora e trabalha como cobrador na região.

“Me falaram que ele é um cobrador aqui do bairro, e que é uma pessoa bruta, que as pessoas têm medo dele. Eu não conheço ele, nunca vi a cara dele, nem quero ver também, sou capaz de ‘avançar em cima’ dele. Eu não tenho dúvida de que ele teve intenção de atropelar”, relatou.

A criança foi enterrada na manhã da última sexta-feira (26). A mãe afirmou que ainda não teve coragem de retornar para a residência onde morava com a filha e mais dois filhos pequenos.

“Eu estou na casa da minha ex-sogra porque não consigo voltar pra casa ainda. Tudo lá me faz lembrar ela. Se eu ficar lá vou acabar entrando em depressão”, disse.

Precisando de ajuda

Além da filha que perdeu, Ana Paula tem mais dois filhos – uma menina de 1,6 meses e um menino de 4 meses.

Ela contou à reportagem que está desempregada. Sua profissão é pizzaiola, porém não consegue emprego para se manter com os filhos.

“Nossa vida já é dura, eu não precisava de mais isso, eu sei fazer pizza de tudo quanto é jeito, era minha filha que me ajudava. Ela sonhava em ser médica no futuro”.

Ana Paula precisa hoje de leite e fraldas para os filhos. Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato com ela pelo telefone (65) 99329-4350.