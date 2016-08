Corpo estava em carro incinerado na região de Nossa Senhora do Livramento

Um corpo foi encontrado carbonizado neste sábado (27) dentro de um veículo, também incinerado, na região rural de Nossa Senhora do Livramento, a 42 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, existe a suspeita de que a vítima possa ter sido morta em outro local e levada para o ponto onde foi achada.

A polícia ainda não tem a identificação da vítima, nem se é do sexo masculino ou feminino.

O corpo foi achado depois de uma ligação para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com a PM, o corpo e o carro estavam em um matagal às margens de uma estrada que dá acesso à Comunidade de Bocaiuval, nos fundos de uma fazenda.

Quando os policiais encontraram o veículo, já não havia mais incêndio na estrutura.

Também não foi possível, inicialmente, ver as placas do carro. O modelo do veículo seria um Ônix.

O corpo foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.