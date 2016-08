DA REDAÇÃO



O SN FC é o campeão do Peladão 2016. O time venceu a Liga da Justiça por 1 a 0, neste sábado (27), no estádio Arena Pantanal. A Polícia Militar calculou que mais de 13 mil pessoas compareçam à final do segundo maior campeonato de futebol amador do Brasil.

Antes de começar a grande final, o dia foi recheado de atrações para o público. Teve apresentações culturais de siriri e cururu, além de duas partidas preliminares.

No primeiro jogo o time femino do Mixto, que representou Cuiabá, venceu a seleação de Varzea Grande por 5 a 0. Na segunda partidada, os Amigos do Governo do Estado venceram o time da imprensa por 2 a 0.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. O primeiro tempo foi mais de estudo, pois nenhum time queria se arriscar muito. O resultado é que o jogo ficou truncado, principalmente com as equipes disputando a bola no meio de campo. As boas chances de gol foram aparecer mais no final do primeiro tempo.

No segundo tempo, a partida continuou equilibrada, mas a qualidade técnica dos times começaram aparecer. A partida ficou mais dinâmica com as duas equipes partindo para o ataque. O SN começou a dominar o meio de campo com muita movimentação e toque de bola dos jogadores.

E foi tocando a bola que, aos 17 minutos, o atacante Luiz André aproveitou um cruzamento para grande área e acertou um belo chute de primeira para abrir o placar para o SN. Quando saiu o gol, a torcida veio à loucura e na empolgação muito jogadores reservas invadiram o campo.

Depois do gol, a Liga da Justiça não se intimidou e foi em busca do empate. O SN recuou e o jogo ficou ataque contra defesa. A aflição tomou conta do ambiente. O jogo seguiu emocionante até o fim com a Liga da Justiça lutando para buscar o empate.

O lance decisivo aconteceu há três minutos do apito final, quando o goleiro do SN defendeu uma cabeçada que tinha endereço certo. A defesa milagrosa acabou com as chances da Liga da Justiça e garantiu o título para o SN FC.

Quando o juiz apitou o final da partida a emoção tomou conta dos jogadores do SN FC, que fizeram uma grande festa no gramado da Arena Pantanal. O título rendeu troféu e um carro zero quilômetro para equipe do SN FC.

A Liga também foi premiada com troféu de segundo lugar e uma moto. As premiações foram entregues por autoridades do Governo do Estado, após o jogo. O SN FC é campeão pela segunda vez do Peladão

O campeonato de futebol amador “Peladão” começou em 27 de fevereiro com 200 times inscritos. Os jogos ocorreram em 200 mini estádios de Cuiabá e 120 mini estádios de Vázea Grande. A competição é o segundo maior campeonato de futebol amador do país. Perde apenas para o Peladão de Manaus, que conta com 600 equipes.

Autoridades

O secretário Adjunto de Esporte e Lazer, Pedro Luiz Sinohara, elogiou a festa do futebol amador da grande Cuiabá. “A organização está de parabéns pelo evento. Há tempos eu não via uma festa bonita assim na Arena. Agora, temos que trabalhar para fortalecer ainda mais essa competição”, destacou o gestor.

Para o vice-governador, Carlos Fávaro, é extremamente importante que o Governo do Estado continue apoiando o Peladão. “É um campeonato de grande caráter social, que gera renda e emprego no pequeno comércio dos bairros. É importante também porque proporciona lazer e integra famílias inteiras por meio do esporte. Esse evento é um grande exemplo para o Brasil”, ressaltou Fávaro, que representou o governador Pedro Taques no evento.

O coordenador do Peladão, Tiego Polikiesque, por sua vez, agradeceu ao apoio do Estado na realização do campeonato. Ele destacou que a próxima edição do evento já está confirmada. “As inscrições começam no mês de setembro e o campeonato em novembro. Agora a nossa meta é que 300 equipes participem da competição”, afirmou.