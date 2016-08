DO G1



Mais de 14 mil candidatos devem prestar o vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), neste domingo (28), em 12 municípios do estado. São ofertadas 2.440 vagas em 61 cursos. As provas começam às 14h.

O vestibular estava agendado para o dia 5 de junho, mas foi suspenso após o início da greve dos servidores, que cobravam do governo do estado o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA).

A greve na instituição atingiu os campi de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Diamantino, Juara, Luciana, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sino e Tangará da Serra. As aulas foram retomadas no dia 8 deste mês.

As provas serão realizadas em todas as cidades onde a Unemat oferta vagas, além de Cuiabá. São oferecidas vagas em 59 cursos regulares e dois na modalidade diferenciada.

Confira abaixo a lista de cursos por município:

Alta Floresta - agronomia, ciências biológicas, direito e engenharia florestal;

Alto Araguaia - ciência da computação, jornalismo e letras;

Aripuanã - direito, matutino e noturno, na modalidade parceladas.

Barra do Bugres - arquitetura e urbanismo, ciência da computação, direito, engenharia de produção agroindustrial, engenharia de alimentos e matemática;

Cáceres - agronomia, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, enfermagem, educação física, geografia, história, letras, matemática, medicina e pedagogia;

Diamantino - administração, direito, educação física e enfermagem;

Juara - administração e pedagogia;

Nova Mutum - administração, agronomia e ciências contábeis;

Nova Xavantina - agronomia, ciências biológicas, engenharia civil e turismo;

Pontes e Lacerda - direito, letras e zootecnia;

Sinop - administração, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharia civil, engenharia elétrica, letras, matemática e pedagogia;

Tangará da Serra - administração (matutino e noturno), agronomia, ciências contábeis, ciências biológicas, enfermagem, engenharia civil e letras.