O show de Caetano Veloso e Gilberto Gil - Dois Amigos, Um Século de Música, que seria realizado na noite deste sábado (27), no Metropolitan, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi adiado devido a um problema de saúde do cantor e compositor Gilberto Gil. Segundo a assessoria da casa de shows, Gil já está tomando os devidos cuidados e em breve estará de volta aos palcos.

Segundo a assessoria, os ingressos obtidos para este show serão válidos para a nova data e os clientes que não puderem comparecer, serão reembolsados. A nova data será informada em breve além da política de reembolso.

Gilberto Gil e Caetano Veloso estão comemorando os 50 anos de carreira com uma turnê por várias cidades brasileiras, depois de passarem por também por 14 países.

Dois Amigos, Um Século de Música é o nome escolhido para a série de eventos. Nos show, os artistas recordam seus maiores sucessos, começando na época em que se conheceram, em Salvador.

Estão na lista: “Back in Bahia”, "Coração Vagabundo”, “Tropicália”, “Marginália 2”, “É Luxo Só”, “ É de Manhã”, “Sampa”, “Terra”, “Nine Out of Ten”, “Odeio Você”, “Tonada de Luna Llena”, “Eu Vim da Bahia”, “Super-Homem, a Canção”, "Come Prima”, “Esotérico”, “Três palavras”, “Drão”, “Se Eu Quiser Falar com Deus”, “Expresso 2222”, “Toda Menina Baiana" “Desde que o Samba é Samba”, “O Leãozinho” e “Domingo no Parque” foram canções apresentadas pela dupla no show de estreia, em junho, em Amsterdã.

