JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas morreram afogadas na tarde do último domingo (27), no rio Teles Pires, em Sinop (500 ao norte de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas são: Ezequiel de Oliveira, de 35 anos, e uma adolescente de 13.

A tragédia aconteceu numa fazenda localizada na MT-220, a 55 km do município.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a adolescente teria se afogado primeiro. Para tentar salvar a menor, Ezequiel também entrou na água. No entanto, acabou se afogando junto.

Testemunhas disseram que tentaram ajudar os dois, mas não conseguiram.

Eles estavam numa confraternização com a família, quando resolveram entrar no rio. A polícia não informou qual era o grau de parentesco entre as duas vítimas.

Os corpos só foram retirados da água com a chegada do Corpo de Bombeiro. Em seguida, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).