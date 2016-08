A Caravana da Transformação segue para sua segunda edição, levando serviços em saúde e cidadania para os mato-grossenses da região Norte do Estado. Peixoto de Azevedo (a 690 km da capital) será a sede desta edição, no mês de setembro, e os cidadãos de outros 17 municípios do entorno da cidade também serão atendidos.

A Caravana tem como carro-chefe os procedimentos em oftalmologia, medida que busca reduzir ou zerar a fila de pessoas que aguardam por uma cirurgia de catarata ou pterígio. Em Peixoto, a previsão é que 3 mil cirurgias sejam feitas. A caravana será instalada na Vila Olímpica da cidade, próximo ao Hospital Regional da cidade.

Na primeira edição, que ocorreu entre os dias 12 e 21 de julho, em Barra do Bugres (a 168 km de Cuiabá), foram realizadas 1.873 cirurgias. “Com o grande sucesso da primeira Caravana em Barra do Bugres, vimos a satisfação das pessoas que receberam os atendimentos e mudaram de viA demanda agora é ainda maior e temos certeza que a Caravana em Peixoto será um evento histórico para aquela região”, afirmou José Arlindo Oliveira, secretário de Estado do Gabinete de Governo e coordenador-geral da Caravana da Transformação.

Além dos procedimentos em oftalmologia, outros serviços em saúde serão levados à região Norte. Equipes da Escola Técnica de Alta Floresta (ETE), parceira no evento, estarão à disposição para aferição de pressão arterial, realização de exames de glicemia, pesagem e cálculo de IMC e orientações gerais em saúde.

A equipe que organiza a Caravana da Transformação em Peixoto já visitou a cidade algumas vezes, tomando as principais decisões. “Tivemos todo o apoio das prefeituras municipais da região, assim como equipes de saúde dessas cidades. Já estão sendo organizadas caravanas que chegarão de ônibus todos os dias”, disse José Arlindo.

Outro ponto forte da Caravana da Transformação são os serviços de cidadania, que contam com a parceria de todas as secretarias estaduais. Para a segunda edição, entre outras coisas, estará disponível a emissão de documentos, confecção de CPF, RG, Carteira do Pescador Amador e Carteira de Trabalho. Também haverá orientações sobre o combate à violência contra a mulher, encaminhamentos para vagas de emprego via programa Emprega Rede e muitos outros.

Sucesso na primeira edição de Caravana e de volta na segunda, serão os serviços de corte de cabelo, design de sobrancelha, penteados e maquiagens, fruto de parceria com o Galvan Cabeleireiros, de Cuiabá.

“Tudo na Caravana foi pensado para realmente transformar a vida das pessoas por onde passarmos. Teremos mais de 300 servidores do Estado presentes, além de outros 120 voluntários. A Defesa Civil já está capacitando essa equipe para atender de forma humanizada a todos que passarem por lá e a Vigilância Sanitária já inicia as vistorias para manter tudo dentro das normas de saúde. A expectativa de poder mudar a vida de mais pessoas é imensa”, afirma José Arlindo.