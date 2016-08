Pelo menos 120 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 14.501 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.654,95 no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

CONFIRA AQUI A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS E OPORTUNIDADES

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os órgãos com inscrições abertas estão: a Marinha, que oferece 165 vagas em cargos de nível técnico e salário de R$ 2.650, o governo do Paraná, que possui 969 vagas abertas na área da saúde e salários de até R$ 3,8 mil, a Polícia Civil de Goiás, que conta com 500 vagas para agente e escrivão substituto, e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que está com 779 vagas em cargos de nível superior.

Veja os 7 órgãos que abrem inscrições para 461 vagas nesta segunda:

Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco



A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco divulgou edital de processo seletivo para 18 vagas para o cargo de técnico em agropecuária, que exige nível médio/ técnico de escolaridade.

O salário é de R$ 1.635. As inscrições podem ser feitas pelo site www.adagro.pe.gov.br de 29 de agosto a 12 de setembro. A seleção terá validade de dois anos (veja o edital no site do Diário Oficial de Pernambuco).

Câmara Municipal de Itaporanga (PB)



A Câmara Municipal de Itaporanga (PB) fará concurso para 6 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. Os salários são de R$ 880 a R$ 1.200. As inscrições podem ser feitas pelo site www.funvapi.com.br entre os dias 29 de agosto e 25 de setembro. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva (veja o edital no site da organizadora).

Câmara Municipal de Pedra Branca (PB)



A Câmara Municipal de Pedra Branca (PB) vai abrir concurso para 3 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. Os salários são de R$ 880 a R$ 1.200, respectivamente. As inscrições estarão abertas de 29 de agosto a 25 de setembro pelo site www.funvapi.com.br. As provas estão previstas para o dia 30 de outubro (veja o edital no site da organizadora).

Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade (MG)



O Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade (MG) fará concurso para 81 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 924 a R$ 2.220,31. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.gestaodeconcursos.com.br entre os dias 29 de agosto e 5 de outubro. A prova está prevista para 20 de novembro (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de João Monlevade (MG)



A Prefeitura de João Monlevade (MG) divulgou edital de concurso público para 216 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 924 a R$ 12.679,81. As inscrições podem ser feitas no período de 29 de agosto a 5 de outubro pelo site www.gestaodeconcursos.com.br. A prova objetiva será aplicada em 20 de novembro (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Lagoa Dourada (MG)



A Prefeitura de Lagoa Dourada (MG) fará concurso para 98 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 880 a R$ 4.500. Os candidatos podem se inscrever no período de 29 de agosto a 27 de setembro pelo site www.reisauditores.com.br. A prova objetiva está prevista para o dia 30 de outubro (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Tocos do Moji (MG)



A Prefeitura de Tocos do Moji (MG) divulgou edital de concurso público para 39 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 880 a R$ 6.818,09. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ethosconcursos.com.br entre os dias 29 de agosto a 28 de setembro. A prova objetiva será aplicada na data provável de 4 de dezembro (veja o edital no site da organizadora).