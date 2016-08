DA REDAÇÃO



O Cuiabá Arsenal começou uma campanha com ações de venda de pizza, sorteio de rifa e almoço com atletas para arrecadar recursos para competir na Superliga Nacional de Futebol Americano, o campeonato brasileiro da modalidade. A equipe está na etapa classificatória da competição, já fez três jogos e venceu todos, mas precisa de ajuda para custear as viagens para os próximos confrontos. O primeiro deles será contra o São Paulo Storm, em 3 de setembro, em São Paulo.

De acordo com o presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado o time ainda tem programado três partidas pela etapa classificatória e, se conseguir classificar, poderá ter até outros quatro jogos pela etapa final. Segundo ele, a viagem para enfrentar o São Paulo Storm, em São Paulo (SP), custará R$ 20 mil para transporte, hospedagem e alimentação de 56 atletas mais a comissão técnica. Valor que não possui e tenta suprir com a venda de pizzas.

“Nossa campanha de arrecadação terá uma ação por mês. Neste mês de agosto temos tentado obter fundos por meio da venda de pizzas caseiras, no valor de vinte reais cada. No mês de setembro teremos o sorteio de uma rifa. Os prêmios serão três camisetas do Arsenal, uma bola, uma caneca estilizada e uma coqueteleira. O valor da rifa é de dez reais por número. E em outubro faremos um almoço em que os torcedores poderão conhecer nossos atletas”, disse.

Como ajudar?

Existem 3 formas de ajudar: comprar pizzas, rifas ou ingressos para o almoço. No caso das pizzas, são do tamanho médio, de sabor Mussarela, custam vinte reais e podem compradas pelo telefone ou whatsapp (65)9-8116-8081, falar com Felipe Burnier. No caso da rifa, o sorteio será em 24 de setembro, o número custa dez reais, podem ser comprados na Doctor Feet Goiabeiras ou com os atletas e os prêmios serão três camisetas do Arsenal, uma bola, uma caneca estilizada e uma coqueteleira. No caso do almoço, ainda serão definidos os detalhes e divulgados depois.

Calendário

O Cuiabá Arsenal tem programado três jogos pela fase classificatória. Enfrentará o Storm, no dia 3 de setembro, em São Paulo (SP), o Tubarões do Cerrado, no dia 24.09, em Nossa Senhora do Livramento (MT) e o Goiânia Rednecks, no dia 8 de outubro, em Goiânia (GO). Das três partidas, o custo total será de 40 mil. Serão 20 mil para jogar em São Paulo e outros vinte para Goiás. Em Livramento não terá custo, a prefeitura do município e um grupo de empresários locais cobrirão os gastos. E, em caso de classificar para a próxima fase, serão feitas mais ações de arrecadação.

Livramento

O presidente do Arsenal, Paulo Cesar, conta que o clube não tem condições financeiras de arcar com uma sequência de partidas na Arena Pantanal, que possui custo muito alto de operação. E, segundo ele, além da Arena, o único outro estádio da capital é o Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, que tem custo acessível, mas encontra-se fechado e sem utilização desde março de 2015. O que prejudica o esporte cuiabano (futebol, rugby e futebol americano). E, por conta disso, e também pelos incentivos do interior, o Cuiabá Arsenal será obrigado a evitar jogos em Cuiabá.

Superliga

O Cuiabá Arsenal está invicto na Superliga Nacional 2016. Iniciou com vitória sobre o Corinthians Steamrollers com placar de 26 a sete, na Arena Pantanal, em seguida venceu o Campo Grande Predadores com placar de 30 a 14, em Campo Grande (MS), e ganhou do Lusa Lions por 31 a 14, na Arena Pantanal. Até o momento, a equipe mato-grossense está entre as cinco melhores campanhas do campeonato e é a líder do grupo a que pertence (Grupo E).