JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar acabou com uma festa funk que acontecia no último domingo (28), numa residência do bairro Tijucal, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro jovens com idades entre 20 e 24 anos, foram detidos com armas de fogo.

A Polícia foi acionada por moradores que estavam incomodados com o alto volume vindo da residência.

Ao chegar no local, os policiais do 9º Batalhão da PM notaram que duas pessoas tentavam se desfazer de uma arma jogando-a dentro de uma lixeira no banheiro da casa.

Em seguida foi feita uma revista nos demais participantes da festa e os policiais acabaram encontrando mais armamento.

Um revólver de calibre 38 foi encontrado dentro de uma caminhonete.

A Polícia encaminhou todos envolvidos até a Central de Flagrantes de Cuiabá.