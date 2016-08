A Polícia Militar está no local fazendo o atendimento à ocorrência

JAD LARANJEIRA E YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um bandido foi baleado durante uma tentativa de assalto à cooperativa de crédito Sicredi, no começo da tarde desta segunda-feira (29), no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

Dois homens não identificados invadiram o local por volta das 14h.

Segundo o coronel PM Jorge Luiz Magalhães, um dos bandidos, usando um revólver de brinquedo conseguiu ter acesso ao lado interno da agência, enquanto o outro ficou do lado de fora.

“Ele conseguiu entrar com a arma de brinquedo, ela não foi reconhecida pela porta de segurança”, disse.

O suspeito abordou o vigia, anunciando o roubo. Porém, ele reagiu e conseguiu tirar o simulacro da mão do bandido.

Em seguida atirou contra o homem, que caiu no chão ao ser atingido no lado esquerdo do peito.

Vendo toda a ação do lado de dentro, o comparsa fugiu do local e deixou um revólver calibre 38 caído na porta da agência.

“Os suspeitos, ainda não identificados, foram reconhecidos pelo vigilante da agência. Eles estiveram na agência na última sexta-feira (26), provavelmente com o intuito de estudar o local”.

Funcionários e clientes estavam no inteiror do banco no momento do crime. Assustados, quatro deles foram levados à Delegacia, para testemunhar. O vigia também foi levado.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, após realizar os primeiros socorros ao assaltante (veja o vídeo abaixo) o encaminhou para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

Uma motocicleta vermelha foi encontrada na lateral do banco, no estacionamento de uma farmácia.

O coronel informou que a moto foi apreendida, uma vez que ela foi encontrada sozinha, ligada, indicando que estava preparada para a fuga dos bandidos.

Policiais estão fazendo rondas na região para tentar localizar o outro assaltante com o apoio do helicóptero Águia do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O prédio onde funciona a cooperativa, é o antigo escritório executivo da Prefeitura de Cuiabá.

A assessoria de imprensa do Sicredi divulgou nota sobre o episódio. Leia abaixo:

"Em relação a tentativa de assalto frustrada, praticada por uma dupla de assaltantes, à unidade de atendimento Santa Rosa, em Cuiabá, ocorrida na tarde de hoje (29.08), por volta das 14:20 horas da tarde, o Sicredi informa que não foram feitos reféns, nenhum colaborador ou associado foi atingido e não foram levados valores da unidade. A instituição financeira cooperativa afirma ainda que contribuirá com todas as informações necessárias para o andamento do inquérito policial.

O Sicredi reforça que investe continuamente em segurança com o objetivo de proteger associados, colaboradores, o patrimônio e para atender as necessidades dos seus associados e da comunidade onde atua".