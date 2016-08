DO UOL



Comprar com cartões de crédito pode ser perigoso para quem não consegue controlar as contas. Segundo último levantamento do Banco Central, os juros do rotativo do cartão de crédito ficaram em 470,7% ao ano em julho.

No entanto, existem vantagens nesse tipo de pagamento e em algumas situações é mais inteligente usar o crédito do que o débito.

O site "Business Insider" mostra 5 tipos de compras que podem valer mais a pena se forem pagas no crédito:

1. Compras online

É sempre melhor se prevenir e usar o crédito em vez do débito em compras online, para não pagar tudo de uma vez e correr o risco do produto não chegar. Principalmente se você comprar de empresas menores e menos estabilizadas.

2. Viagens

É mais inteligente usar o crédito quando você vai viajar, incluindo um seguro viagem, já que imprevistos podem acontecer, como extravio de malas. Outro ponto a ser considerado é que o valor é mais alto, e você pode ir pagando aos poucos.

3. Aluguel de carros

A maioria dos cartões de crédito oferece seguro para aluguel de carros, o que pode ajudar em muitas situações. Se você usar o débito, precisará fazer um depósito com um valor considerável para poder locar o carro.

4. Reserva de hotel

Como o aluguel do carro, se você usar o débito para reservar um quarto em um hotel é possível que o valor do depósito seja alto para gastar de uma vez. Podem surgir também outros custos, como o serviço de quarto ou imprevistos durante a estadia, e corre o risco de você ter que pagar uma quantia extra além daquela já paga em um primeiro momento. Ao pagar no crédito, você paga aos poucos e finaliza o pagamento da hospedagem após o período de estadia no hotel.

5. Compras feitas por telefone

Os produtos comprados à distância devem ser pagos no crédito, já que não é possível comprovar se o produto vai chegar e sem defeitos ou se vai chegar no prazo certo. Quando você compra algo e não o tem em mãos no ato do pagamento, é mais prudente comprar parcelado ou direto para o vencimento, afirma o advogado especialista em direito do consumidor Dori Boucault.

Segundo ele, quando você paga no crédito você tem ao menos uma chance de cancelar de forma mais rápida, além de ter um prazo entre você pagar e o produto comprado chegar.

"Caso seja necessário cancelar uma compra desse tipo é dever da loja fazer o procedimento: rescindir as parcelas do crédito ou ressarcir o dinheiro já pago. A burocracia e o trabalho que você terá ao procurar a loja para pedir o cancelamento será o mesmo para ambos os tipos de pagamento. O que muda é que o cancelamento das parcelas do crédito é um procedimento mais rápido do que o ressarcimento do dinheiro no débito", explica Boucault.

