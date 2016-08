A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) participa da segunda edição da Caravana da Transformação, desta vez em Peixoto de Azevedo, distante 673 km de Cuiabá. O evento será instalado na Vila Olímpica da cidade, próximo ao Hospital Regional.

Durante a caravana, que ocorre entre os dias 7 e 10 de setembro, espera-se a emissão de 800 documentos de identidade (RG) à população local e de 16 municípios da região do Portal da Amazônia e do Vale do Teles Pires. A ação da Politec envolverá 14 servidores, entre técnicos e papiloscopistas.

O documento será emitido gratuitamente, mediante apresentação da Declaração de Hipossuficiência Financeira, que poderá ser solicitada no local pela Defensoria Pública. Além disso, é necessária apresentação de certidão de nascimento ou casamento originais, duas fotos 3x4 e comprovante de CPF (opcional).

A segunda via do RG pode ser solicitada para atualização de foto ou nome do portador; documento em mau estado de conservação ou danificada e em caso de perda, roubo, extravio ou furto (com apresentação de Boletim de Ocorrência).

Na primeira edição da Caravana da Transformação, realizada no mês de julho em Barra do Bugres, 328 documentos foram confeccionados. O evento beneficiou centenas de pessoas que não teriam condições para pagamento da taxa de emissão da 2ª via e facilitou o acesso para quem ainda não tinha o documento.