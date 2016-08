Jovens matriculados no 1º e no 2º ano do Ensino Médio regular ou Ensino Técnico Integrado à Educação Profissional de escolas públicas estaduais ou federais podem se inscrever para concorrer a uma vaga no Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) até o dia 05 de setembro.

O processo seletivo resultará na eleição dos 27 Parlamentares Juvenis que representarão todas as unidades da federação.

Para participar do processo seletivo, além da ficha de inscrição e dos documentos comprobatórios descritos no edital, o estudante também deverá elaborar um projeto de protagonismo juvenil que contemple a sua realidade local. A documentação terá de ser enviada à instituição na qual o candidato esteja matriculado via Correios ou e-mail.

Em 2016, o PJM traz o tema “O ensino médio que queremos” e tem como principal objetivo promover o protagonismo juvenil, abrindo espaço para diálogos e discussões sobre temas da educação, como a inclusão educativa, participação cidadã, direitos humanos, diversidade de raça, etnia e gênero, integração regional e trabalho.

Durante o biênio 2016/2018, os parlamentares juvenis de todos os países-membros e associados irão elaborar propostas que contemplem as necessidades e anseios comuns ao Mercado Comum do Sul (Mercosul).

No Brasil, a iniciativa é coordenada pela Assessoria Internacional do Ministério da Educação (MEC), com apoio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Esse último é responsável pela condução do processo seletivo de estudantes do Ensino Médio regular.

Resultado

Na primeira etapa da seleção, com resultado previsto para 15 de setembro, cada Secretaria de Educação e Instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica irão realizar uma pré-seleção dos melhores projetos recebidos, considerando os critérios: originalidade, justificativa, relevância para a comunidade escolar, viabilidade de realização, linguagem e estruturação, predefinidos pelo Ministério da Educação (MEC).

No dia 20 de setembro, o MEC dará início à segunda etapa com a abertura do processo eleitoral democrático para a escolha dos parlamentares juvenis do Mercosul. A partir desta data, os candidatos terão seus perfis e projetos divulgados em um portal da internet e também poderão promover suas candidaturas nas redes sociais. A eleição será online, no período de 17 a 21 de outubro, e a divulgação do resultado no dia 31 de outubro.

Após o pleito, os estudantes eleitos serão convocados para um curso de formação e receberão orientações sobre o papel do parlamentar juvenil, cujas datas, locais e cronograma serão divulgados posteriormente. Os custos para a participação serão subsidiados pelo MEC, exceto o traslado da cidade de origem até o aeroporto.

Para mais informações, favor contatar:

Ministério da Educação - Assessoria Internacional - Núcleo de Américas

Esplanada dos Ministérios Bloco L 8º andar sala 827

Brasília DF- Brasil - CEP: 70047-900

Telefones: +55 61 2022 7885 ou 2022 7813

Fax: +55 61 2022 7879

E-mail: ai@mec.gov.br