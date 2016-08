A Secretaria de Estado de Gestão (Seges-MT), por meio da Superintendência da Escola de Governo, promove cinco cursos esta semana. São eles: Cidadania Financeira: Reduzindo Despesas para Maximizar Receitas Pessoais, Gestão de Documentos, Formação Técnica em Política sobre Drogas: Integralidade da Atenção e Direitos Humanos, Comunicar e Liderar e Elementos (Aspectos) Operacionais Fundamentais em Gestão de Pessoas.

No total, 250 pessoas estão sendo qualificadas entre os dias 29 de agosto e 02 de setembro. As vagas já foram todas preenchidas.

O curso “Cidadania Financeira: Reduzindo Despesas para Maximizar Receitas Pessoais” busca capacitar os servidores públicos para adquirirem capacidade de gerar poupança para promover investimentos pessoais em face das dificuldades encontradas por eles para manterem as finanças pessoais em situação superavitária.

A qualificação se propõe a reorientar pedagogicamente os alunos a adquirirem capacidade de reduzir despesas e ampliar ganhos nos investimentos.

Já o de “Gestão de Documentos” está sendo ofertado em parceria com a Superintendência de Arquivo Público e visa promover a qualificação em Sistema de Gestão de Documentos, para ampliação do conhecimento e habilidades para o recebimento, cadastramento, controle, manutenção, uso, guarda, seleção e eliminação de documentos, por meio do planejamento, da organização, da coordenação e do controle dos recursos humanos, do espaço físico e dos equipamentos.

O principal objetivo é aperfeiçoar e simplificar todo o ciclo documental para melhorar os resultados na administração e solucionar problemas existentes.

A “Formação Técnica em Política sobre Drogas: Integralidade da Atenção e Direitos Humanos” ocorrerá nos dias 1º e 02 de setembro, no município de Campo Verde, em parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT).

O intuito é oferecer formação e instrumentalizar membros do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas, técnicos, gestores e operadores de Direito dos municípios de Campo Verde e Primavera do Leste a respeito das políticas públicas e sociais de proteção, atenção, cuidado e reinserção das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e seus familiares. O curso terá como perspectiva a garantia do direito e cuidado pleno de cidadania, respeitando as normatizações e legislações pertinentes a essa temática, frutos do controle social.

A qualificação “Liderar e Comunicar” visa preparar os servidores públicos de Mato Grosso para uma liderança efetiva e ética, por meio do desenvolvimento de raciocínio interdisciplinar e comunicação assertiva, direcionados para atuação em problemas globais, mas com consequências locais.

O curso de “Elementos (Aspectos) Operacionais Fundamentais em Gestão de Pessoas” é realizado em parceria com a Controladoria Geral do Estado (CGE). A intenção é proporcionar ao servidor público conhecimento básico do Direito Administrativo e de administração nesta área específica, mediante a transferência de informações colhidas na doutrina, na jurisprudência e na legislação vigente, buscando o aperfeiçoamento da capacidade de desenvolvimento eficiente, efetivo e fundamentado para o exercício das atribuições funcionais.