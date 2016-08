DA REDAÇÃO



A equipe da Prefeitura Municipal de Cuiabá realizou nesta segunda-feira (29), a ação de retirada e remanejamento das famílias que residem em área de risco na Cohab São Gonçalo.

O trabalho foi realizado pelas Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, Serviços Urbanos, Ordem Pública e de Governo e Comunicação, através da Coordenadoria de Defesa Civil. Os moradores serão encaminhados para o Residencial Francisca Loureiro Borba.

Segundo o secretário Habitação e Regularização Fundiária, Paulo Borges Júnior, trata-se de um remanejamento planejado. Uma equipe técnica realizou o levantamento social das famílias em área considerada de risco. Fizemos o planejamento, e pontuamos para execução do trabalho.

“O Residencial Francisca Loureiro Borba tem toda infraestrutura necessária para garantir a todas as famílias uma vida digna e confortável”, disse Borges.

As casas do Residencial Francisca Loureiro Borba foram construídas através do Programa Minha Casa Minha Vida. Foram construídas 499 casas, 40 serão destinadas para os moradores que viviam em área de risco. Da Cohab São Gonçalo serão 9 famílias remanejadas para o novo lar.

As próximas ações serão programadas com aviso prévio, aos moradores das áreas de risco dos bairros Getúlio Vargas, Altos do Coxipó, Osmar Cabral e Planalto.