O Ministério Público da União (MPU) divulgou, nesta segunda-feira (29), o edital do 29º concurso público para provimento de cargos de procurador da República. No total, são oferecidas 82 vagas. O salário não foi divulgado.

No site do "Diário Oficial da União" é possível ver o edital. Acesse aqui.

Do total das oportunidades, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter nível superior em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

As oportunidades são para Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

A inscrição preliminar será realizada exclusivamente, após o pagamento da taxa de inscrição, nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal e também nas Procuradorias da República nos Municípios relacionadas no Anexo III do edital. O candidato deve acessar o endereço eletrônico

www.mpf.mp.br/concursos/concursos/procuradores, preencher o formulário de pré-inscrição, confirmar o envio do mencionado formulário e imprimir a guia de recolhimento (GRU) do valor da taxa, que custa R$ 250. As inscrições devem ser feitas de 30 de agosto a 28 de setembro.

O concurso terá prova objetiva, provas subjetivas, prova oral e avaliação de títulos.

A prova objetiva será no dia 27 de novembro. As provas subjetivas serão aplicadas entre os dias 1º e 4 de abril de 2017.

O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.