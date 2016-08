O tempo fresco com bastante ventania chegou na segunda-feira (29) ee deixou o céu fechado com pancadas de chuvas

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A temperatura deve continuar amena em Cuiabá até a próxima semana. Segundo a previsão do Clima Tempo, ainda existe a possibilidade de pancadas de chuvas nos próximos dias.

O tempo fresco com bastante ventania chegou na segunda-feira (29) na Capital, e deixou o céu fechado.

Nesta terça-feira (30), o frio deve continuar com a máxima de 23°C e a mínima de 15°C, segundo o site especializado em metereologia. Há previsão de pancadas de chuva ainda nesta tarde e à noite.

A meteorologia aponta que, na quarta-feira (31), o clima ameno permanece, mas o sol deve voltar a aparecer.

No entanto, a partir de quinta-feira (1º), o sol e o aumento de nuvens carregadas devem ocorrer no período da manhã, com pancadas de chuvas à tarde e a noite. A temperatura neste dia deve variar entre 24°C e 32°C.

O tempo deve voltar a esquentar somente a partir da próxima terça-feira (6), com a máxima prevista de 32°C.