DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá realiza nesta terça-feira(30), a licitação de concessão para construção e exploração comercial de bares e restaurantes da orla do Porto Cuiabá.

O processo inicia-se às 9 horas, no subsolo do Palácio Alencastro e será destinado à concessão dos lotes 1 (área total de 225 metros quadrados) e 4 (área total de 330 metros quadrados), com lance inicial de R$ 1.800,00 e R$ 2.642,00.

No total, o complexo contará com cinco espaços para ambientes de alimentação, como bares e restaurantes, sendo três desses já licitados no dia 8 de julho.

De acordo com edital, o contrato terá vigência de 20 anos, podendo ser prorrogado, se assim for de interesse público, por mais 10 anos.

Os valores arregrados no local, serão destinados à Empresa Cuiabana (Limpurb), que mantém contrato com prefeitura para fazer a manutenção do ambiente.

Além da praça de alimentação, o local também contará com pista de caminhada, academia ao ar livre, mirante, assim como as áreas de contemplação.

A primeira parte da revitalização já está com 85% concluída - recuperação da estrutura atual de calçamento, piso cerâmico e iluminação. Após a conclusão da desta parte, será feito o paisagismo do local e também instalação da academia.

A área total do calçadão será de 14 mil metros quadrados, ou cerca de 1,2 mil metros lineares. As obras começaram há pouco mais de um ano e estão orçadas em R$ 28 milhões. A entrega está prevista para dezembro deste ano.