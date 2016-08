Os aprovados farão as matrículas no período de 23 a 26 de setembro

DA REDAÇÃO



A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou a concorrência e o gabarito preliminar do Vestibular 2016/2, realizado no último domingo (28.08). Os candidatos que desejarem recorrer têm hoje (30.08) e amanhã (31.08) para fazê-lo.

O certame teve 14.814 candidatos inscritos e 2.440 vagas, com matrícula prevista para o segundo semestre deste ano. Foram duas fases, realizadas em etapa única, no mesmo dia e horário. A primeira contou com provas objetivas (Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, Linguagens, Códigos e suas tecnologias) e a segunda fase contemplou a redação.

Neste vestibular, a Unemat oferta 59 cursos regulares e dois na modalidade diferenciada, em 12 municípios do estado. Todos destinam 40% das vagas para ampla concorrência, e reservam 25% para o programa de cotas, que inclui candidatos negros ou pardos, e outras 35% a estudantes oriundos de escolas públicas.

O resultado oficial será divulgado em 23 de setembro. Os aprovados farão as matrículas no período de 23 a 26 de setembro, nas Secretarias de Apoio Acadêmico dos campi. As aulas começarão em 03 de outubro para os cursos presenciais e somente o curso de Medicina em Cáceres, em 23 de novembro. Já as turmas oferecidas na modalidade ‘Parceladas’ terão início dia 05 de outubro.

A relação de concorrência e o gabarito preliminar podem ser acessados aqui.

Todas as informações sobre o vestibular e os editais podem ser acessados em:www.unemat.br/vestibular.