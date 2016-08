A superintendência do Ganha Tempo divulgou a agenda dos serviços de cidadania gratuitos que serão disponibilizados no mês de setembro nas unidades da praça Ipiranga e do Várzea Grande Shopping. As ações são realizadas todo mês por meio de parcerias entre a Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas) e outros órgãos.

A superintendente Rosany Figueiredo ressalta a importância das parcerias para a realização dos serviços disponíveis na ação Fazendo Cidadania. “Este trabalho feito aqui na unidade, auxilia pessoas que não tem condições, em estado de vulnerabilidade e leva dignidade a quem precisa”, disse.

A Justiça Comunitária Estadual disponibilizará serviços como fornecimento de certidões de hipossuficiências, agendamento de mediações, entre outros. Os atendimentos serão realizados durante todos os sábados do mês (03.09, 10.09, 17.09, e 24.09).

Nas quartas-feiras é dia aproveitar os serviços de estética e beleza que a Escola Galvan Cabelereiros oferece. Serão ofertados cortes de cabelo masculino e feminino, designer de sobrancelhas, camuflagem em henna, henna completa, depilação entre outros.

No dia 14 de setembro o Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso (Icemat) estará presente, com parte da semana Estadual de conscientização dos Direitos da Pessoa com Deficiência (PCD). Serão realizadas apresentações musicais, de judô e serviços de estética para os PCDs oferecidos pela Galvan Cabelereiros. O Senai também participará do projeto com divulgação de cursos técnicos, profissionalizantes e de graduação.

Várzea Grande

Para os usuários do programa Ganha Tempo de Várzea Grande, a Escola Galvan Cabeleireiros atenderá nas quintas-feiras (01.09, 15.09 e 29.09). Na sexta-feira (16.09) haverá atendimento de saúde com o Sesc Porto, com aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

O Ganha Tempo de Cuiabá fica na Travessa Paes de Oliveira, no Centro, ao lado da praça Ipiranga. Já a unidade de Várzea Grande, esta localizada no Várzea Grande Shopping.