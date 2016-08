A modelo Carol Trentini será a capa da revista Vogue do mês de setembro, onde aparecerá em dois momentos marcantes de sua vida: o primeiro, grávida de sete meses do filho mais novo e no outro com o pequeno Benoah, de apenas dois meses, nos braços.

A top, de 29 anos, contou que costuma levar o caçula para os ensaios. “Sempre trago ele comigo para o trabalho porque estou amamentando”. Ela é casada com o fotógrafo Fabio Bartelt desde 2012 e também é mãe de Bento, de 3 anos.

As imagens foram feitas com quatro meses de diferença e, inicialmente, Carol relutou em aceitar o convite. “Tinha receio porque é um momento íntimo e delicado”, disse, acrescentando que mudou de ideia por conta da intimidade com a equipe.

“Eles criaram um clima perfeito”, declarou. Essa é a 11ª capa da gaúcha para a Vogue . Na primeira, ela tinha apenas 16 anos.

