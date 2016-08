O período de inscrição para o programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) em nível de mestrado acadêmico da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) começa na próxima quinta-feira (01.09) e termina em 30 de setembro. O formulário de inscrição está disponível em www.novoportal.unemat.br/?pg=site&i=ppgecm-barra-do-bugres.

Após o pagamento da taxa de inscrição de 50 reais a documentação exigida no edital Nº 004/2016/PPGECM deverá ser encaminhada pelo Correio, via Sedex, ou entregue pessoalmente na secretaria do PPGECM das 08h às 11h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira no câmpus da Unemat em Barra do Bugres.

São 15 vagas para a área de concentração Ensino de Ciências e Matemática distribuídas em duas linhas de pesquisa. Para Ensino, aprendizagem e formação de professores em Ciências e Matemática são ofertadas nove vagas já para Tecnologias digitais no ensino de Ciências e Matemática seis.

Para concorrer é necessário possuir diploma de conclusão de curso superior em Matemática, Química, Biologia, Física, Pedagogia e áreas afins ou comprovar ser acadêmico em conclusão dos mesmos cursos. Entre os requisitos exigidos estão duas cartas de recomendação, Curriculum Vitae impresso da plataforma Lattes (CNPq) comprovado dos últimos três anos e pré-projeto de Pesquisa.

A seleção dos candidatos, que passarão por quatro etapas, será feita pelos docentes do PPGECM. A primeira etapa compreende a prova escrita, de caráter eliminatório, em 25 de outubro. Na sequência a Análise de Pré-projeto de pesquisa e Análise de Currículo Lattes. Na quarta etapa os candidatos passarão por entrevista individual de 15 minutos nos dias 21 e 22 de novembro.

Os candidatos aprovados na prova escrita e que não possuem proficiência em Língua Estrangeira farão exame de proficiência em inglês ou espanhol no dia 21 de novembro. As provas serão realizadas no campus da Unemat, em Barra do Bugres.

O resultado preliminar será divulgado no dia 25 de novembro e o final no dia 30 de novembro. Os candidatos selecionados deverão efetuar suas matrículas nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2017 no PPGECM. Em segunda chamada as matrículas ocorrerão no dia 14.

O Edital 004/2016/PPGECM e todas as publicações e divulgações pertinentes a ele serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.novoportal.unemat.br/?pg=site&i=ppgecm-barra-do-bugres

Unemat/Barra do Bugres

Campus Universitário Deputado Estadual Renê Barbour

Programa de pós-graduação stricto sensu em Ensino de Ciências e Matemática

Rua A s/n, Bairro Cohab São Raimundo