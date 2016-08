Secretário Eduardo Chiletto e comitiva realizam a sexta viagem ao inteiro, agora no Vale do Guaporé

DA REDAÇÃO



Os investimentos do Governo do Estado em obras de saneamento no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (533 km de Cuiabá) somam R$ 456,4 mil. O valor contempla a construção de sistemas simplificados de tratamento e rede de distribuição de água em comunidades rurais.

O andamento desses projetos foi apresentado em reunião na cidade pelo secretário de Estado das Cidades, Eduardo Chiletto, que iniciou nesta segunda-feira (29.08) mais uma Caravana Secid, a sexta desse ano.

A comunidades rurais de Ponta do Aterro, Fortuna e Palmarito serão contempladas com a construção de um sistema simplificado de tratamento de água, composto poços, pré-tratamento por cloração, reservatórios metálicos de 20 metros cúbicos e distribuições por bica e somam R$ 382,3 mil de investimentos.

O Projeto de Assentamento (P.A) Seringal também receberá obras de saneamento com a construção de uma rede de distribuição de água, que custará R$ 74 mil. Os projetos já passaram pelo processo licitatório e estão em fase de análise de planilhas orçamentarias.

De acordo com o coordenador de projetos e assistência técnica em saneamento da Secid, o engenheiro sanitarista Fábio Buzzi, as obras serão iniciadas em outubro. “São construções de extrema importância para essas comunidades que sofrem muito com o período da seca. Estamos analisando as planilhas orçamentárias para que em 40 dias seja dada a ordem de serviço e início das obras”, explicou.

Durante a reunião com o prefeito de Vila Bela, Anderson Andrade, bem como secretários municipais o chefe da pasta apresentou o programa GeoCidades, ferramenta fundamental para a realização do plano diretor de cada município.

Dentre as informações que ficam disponíveis no sistema estão dados sobre planejamento urbano, finanças, saúde, serviços urbanos, esporte e lazer, educação, infraestrutura, obras públicas, habitação, e ainda a regularização fundiária. O chefe do Executivo de Vila Bela assinou o termo de cooperação para utilização do software.

De acordo com secretário Chiletto, o GeoCidades é importante para o avanço dos municípios. “Com a definição dos limites urbanos, edificações e atualização do cadastro imobiliário, por exemplo, o município consegue calcular a área de cada unidade urbana, reverter isso na cobrança correta dos impostos e, consequentemente, aumentar a arrecadação local”, disse o secretário.

Roteiro

A Caravana Secid, coordenada por Chiletto, é composta de técnicos das áreas de habitação, saneamento, convênios, mobilidade urbana, bem como da Defesa Civil. A expedição percorre esta semana o consórcio Vale do Guaporé.

A equipe segue aos municípios de Vale do São Domingos, Pontes e Lacerda, Nova Lacerda, Comodoro, Conquista D’Oeste e Porto Experidião.