DA REDAÇÃO



A 1ª edição do Mato Grosso Fight Classic (MTClassic), um evento de lutas e artes marciais com duração de cinco dias, de 11 a 15 de outubro, no ginásio Professor Aecim Tocantins, em Cuiabá (MT), terá dois dias de programação para crianças e adolescentes.

Com festival multicultural com vivências esportivas em diversas modalidades de luta, apresentações esportivas e culturais, concursos culturais, atividades de lazer e distribuição de brindes. A participação é gratuita, mas quem quiser pode contribuir com doações de alimento não perecível, material reciclável ou brinquedos.

De acordo com o coordenador técnico do evento e da Federação Mato-grossense de Jiu-jitsu e Lutas Associadas (FMTJJLA), Francisco Fernandes Jr, o Chiquinho, nos dias 13 e 14 de outubro, logo após o dia das crianças (12.10), crianças e adolescentes poderão comparecer, das 09h às 18h em ambos os dias, no Aecim Tocantins, para, por exemplo, participar de vivências esportivas nas modalidades de jiu-jitsu, judô, luta olímpica, grappling, capoeira, taekwondo, entre outras.

“Dentro da programação dos cinco dias do evento, nós teremos dois dias com muitas atividades para os pequenos. Lá teremos monitores aptos para ensinar e brincar com todos eles. E os pais podem aproveitar a oportunidade para ir e fazer as vivências esportivas junto com os filhos. E ainda estamos a organizar muitas outras atividades com outros esportes. Teremos boas surpresas para apresentar mais próximo da data do MTClassic”, conta o coordenador, Francisco.

Além disso, na programação do Mato Grosso Fight Classic haverá, no dia 12 de outubro (dia da criança), com início às 08h30, o Mato Grosso Internacional Open de Jiu-jitsu, uma competição de jiu-jitsu aberta para competidores de qualquer parte do mundo, em todas as categorias, de mirim (crianças) até másters (adultos acima de 33 anos). Essa competição seguirá as regras da IBJJF – International Brazilian Jiu-jitsu Federation e terá a distribuição de diversas premiações.

O Mato Grosso Fight Classic (MTClassic) é um evento da Federação Mato-grossense de Jiu-jitsu e Lutas Associadas (FMTJJLA) com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso (Seel), Instituto Lutar, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL-MT) e busca novas parcerias para viabilizar mais ações e atrações. Em breve será divulgada a participação de atletas olímpicos.