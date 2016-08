O fogo destruiu a ponte, nas proximidades de São José do Xingu

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma ponte de madeira foi queimada na noite desta terça-feira (30), na MT-430, em São José do Xingu (1.200 km ao Nordeste de Cuiabá).

De acordo com informações do secretário de obras do município, Fábio da Silva Barros, a ponte fica entre o posto Sucupi e o entroncamento Natanael, sentido Confresa.

A estrutura foi queimada por volta das 19h e ainda não há informações de quem tenha cometido o ato de vandalismo. Com o incêndio, o trânsito foi interrompido no local.

“Ontem os nossos caminhões estavam passando por lá e estava tudo normal. Depois chegou essa notícia de que tinham queimado nossa ponte. Até então ninguém sabe quem pode ter colocado fogo, mas imaginamos que tenha sido algum motorista revoltado com a situação da ponte”, disse.

“Nada justifica esse ato. A ponte era de madeira, mas dava para passar e nunca aconteceu nenhum acidente nela. Esta é a segunda ponte queimada em 40 dias em ato desta mesma maneira”, contou.

Divulgação A ponte tem menos de 10 metros e é de responsabilidade da prefeitura,

A ponte tem menos de 10 metros e é de responsabilidade da prefeitura, que informou já estar providenciando uma solução para o problema.

A Polícia Civil está investigando o caso para tentar descobrir quem foi o causador do incêndio.

Outro lado

Todas as pontes com menos de 13 metros, em Mato Grosso, são de responsabilidade dos municípios. Elas representam cerca de 80% das pontes do Estado, mesmo estando em rodovias estaduais, conforme a lei do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

O secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso (Sinfra), Marcelo Duarte, afirmou, através de nota à imprensa, que apesar da ponte ser de responsabilidade do município, o Estado têm passado recursos para as prefeituras a fim de ajudar na manutenção.

“Este Governo está, pela primeira vez, desde a criação do Fethab, repassando recursos do fundo para as prefeituras para serem aplicados nas rodovias não pavimentadas. Já foram repassados em 19 meses mais de R$ 367 milhões aos municípios para este fim”, disse.

“Mesmo sendo responsabilidade dos municípios, o Estado vêm firmando convênios de repasses adicionais de recursos para as prefeituras (só este ano foram mais de 100) para ajudar na manutenção dessas rodovias e pontes”, afirmou, na nota.