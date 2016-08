A realização do evento é do departamento de Marketing do Univag

DA ASSESSORIA



O Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) realiza a 5ª Edição do Univag Solidário, no dia 17 de setembro (sábado) das 08h às 12h. Toda a população de Várzea Grande, Cuiabá e baixada cuiabana está convidada para prestigiar e usufruir dos serviços oferecidos pela instituição nas áreas de saúde, orientação jurídica, cidadania, empreendedorismo, cultura, entre outros. Os atendimentos gratuitos à comunidade serão no Bloco D e nas Clínicas Integradas.

O intuito da campanha é promover em um dia uma amostra dos projetos e ações socialmente responsáveis, que são desenvolvidos ao longo do ano no Univag, através da integração entre professores, alunos e comunidade em torno da instituição.

A campanha visa oferecer mais de cinco mil atendimentos de qualidade e que possam colaborar com a sociedade várzea-grandense e toda baixada cuiabana.

De acordo com o vice-reitor do Univag, Flávio Foguel, o objetivo do Univag Solidário é fazer com que a comunidade acadêmica tenha um momento de interação com o público colocando em prática tudo o que aprendem em sala de aula.

“A intenção do evento é promover a Responsabilidade Social voltada à cidadania dentro da relação entre a comunidade acadêmica e o público externo”, destaca Flavio Foguel. A realização do evento é do departamento de Marketing do Univag.

Apoios

Livraria Janina, Posto Prime Energia – Bela Vista, Unimed, WebFlávia, Gráfica Ligraf, Água Lebrinha, Dinâmico Comunicação Visual, Sine MT, Polícia Militar Costa Verde, Procon, Corpo de Bombeiro, TCE - Tribunal de Contas do Estado, dentre outros.

Confira abaixo, alguns dos serviços oferecidos gratuitamente a toda à população:

-Aferição de pressão, testes de glicemia e tipagem sanguínea;



-Atividades esportivas;



-Avaliação nutricional;



-Cadastro de empregos e intermediação de vagas;



-Cartão do SUS – Confecção e entrega imediata de cartão do SUS plastificado;



-Design de sobrancelha e unhas, quick massagem, revitalização facial;



-Diagnóstico e prevenção de Câncer de Boca;



-Doação de livros;



-Exames laboratoriais de Hemograma completo e Urina (EAS);



-Exame Colpocitológico (Papanicolau);



-Jogos Interativos;



-Orientação jurídica;



-Recreação;



-Testes rápidos de HIV, Hepatite C e Sífilis;



-Triagem e orientação fonoaudiológica;



-Vacinas: Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócia, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e DTP (difteria, tétano e coqueluche) para adulto.

Programações sujeitas a alterações.

Mais informações: (65) 3688-6006.