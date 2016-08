DA REDAÇÃO



O Circuito Estadual de Tênis terá três etapas realizadas no mês de setembro, duas em Cuiabá e uma em Sinop. A primeira ocorrerá de 08 a 11 de setembro, no Sinop Tênis Clube, em Sinop (480 km da capital).

A segunda será de 14 a 18.09, no Círculo Militar, em Cuiabá. E a terceira será de 20 a 25.09, na academia Tennis Company, em Cuiabá. Nas categorias Classes e Infanto-juvenil, nos naipes masculino e feminino. E o período de inscrições segue aberto para os interessados.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa, o Circuito Estadual de Tênis 2016 foi organizado no total de 17 etapas.

No mês de setembro ocorrem as etapas 11, 12 e 13. E, segundo ele, já no início de outubro terá a 14ª etapa, de 04 a 09.10, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá. E o período de inscrições está aberto para duas delas, a do Sinop Tênis Clube e a do Círculo Militar, pelo site da federação www.tenisintegrado.com.br.

“Nossos tenistas estão com uma agenda recheada para os próximos 40 dias. Qualquer pessoa pode se inscrever e participar. Temos categorias de diferentes níveis técnicos para os atletas escolherem em qual jogar. E o público está convidado para comparecer nos clubes e academias para prestigiar as partidas. Podem vir, farão novas amizades e assistirão um belo espetáculo esportivo. Não haverá cobrança de entrada”, conta o presidente, Rivaldo Barbosa.

Líderes

Os líderes do ranking estadual são: Rivaldo Barbosa (1ª Classe), Teófilo Barros Jr (1ª Classe para tenistas acima de 34 anos), Igor Gabriel Lima (2ª Classe), Cláudio Márcio Uemura (2ª Classe acima de 34 anos), Joilson Borges (3ª Classe), Evandro Merizio (4ª Classe), Luiz Henrique Santos (5ª Classe) e Maria do Carmo Mendes (1ª Classe feminina). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone de contato da federação: 65-9-8402-5446 (em horário comercial).