JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um empresário de 49 anos foi assassinado na tarde da última terça-feira (30), na BR-070, em Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá).

De acordo com o site Nortão Notícias, Dino Batista da Silva estava numa camionete em companhia do irmão e da cunhada.

Eles estariam voltando do município de General Carneiro (442 km ao Leste de Capital).

Os sobreviventes relatam à Polícia Militar que Dino reduziu a velocidade por causa de um problema na carroceria do veículo.

Neste momento, dois homens que estavam numa motocicleta se aproximaram do carro e fizeram vários disparos.

Dino foi atingido com três tiros na cabeça e morreu ainda no local. Sua cunhada também levou um tiro nas costas, mas conseguiu sair do veículo com seu marido.

Ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Barra do Garças. Seu estado de saúde não foi informado.

O crime será investigado pela Polícia Civil.