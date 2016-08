JAD LARANJEIRA

Uma série de boatos tem circulado na internet desde que uma criança de Cuiabá morreu após tomar o achocolatado Itambezinho, da marca Itambé, na última quinta-feira (25). Entre os boatos, há "informações" sobre crianças que teriam morrido em outras cidades.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) informou que o laudo sobre a morte da criança em Cuiabá deve ficar pronto nesta quinta-feira (1º).

Mesmo na incerteza, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote do achocolatado de 200 mililitros MA 21:18 que contenham a data de fabricação 25/05/16 com validade até 21/11/16.

A mesma medida cautelar já havia sido publicada pela coordenadora da Vigilância Sanitária de Mato Grosso.

Após a morte da criança, surgiram vários boatos especulando sobre o que poderia tê-la ocasionado, inclusive com "relatos" de supostos casos ocorridos em outros Estados, sem que haja comprovação.

Em Cuiabá, áudios espalhados no Whatsapp cogitaram que a criança teria sido vítima de um vizinho, que supostamente não gostava da família e envenenou uma caixa comprada para dar de presente a eles. O alvo não seria a criança, mas sim os pais.

Outro boato espalhado pelo WhatsApp diz que os pais seriam usuários de drogas e que a criança teria ingerido algum tipo de substância ilícita, sugerindo que o casal estaria tentando acobertar algum crime.

Repercussão nacional

Em outros pontos do País, também surgiram informações de internações e mortes causadas pelo produto em diferentes cidades. Nenhum dos relatos, porém, vem acompanhado de provas.

Em um dos boatos, usuários do microblog Twitter afirmam que duas crianças morreram em Campinas (SP) após terem ingerido o achocolatado.

Em outro caso, afirmam que uma outra criança também teria morrido em Taubaté (SP).

A funkeira carioca MC Carol, de 22 anos, conhecida pelos pancadões politizados que compõe, fez uma postagem em sua página no Facebook, comentando o caso de Cuiabá.

A cantora, autorda do rap “Delação Premiada”, publicou uma foto em que aparece tomando um Toddynho - concorrente do Itambezinho - e criticando a quantidade de boatos que circulam nas redes. "Pessoal, é boato (...). O que rolou foi que uma criança morreu (...) depois dele tomar achocolatado de outra marca", escreveu a funkeira, a respeito dos boatos de que o produto da marca Toddy também tivesse provocado contaminação.

Polícia investiga

A Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica) instaurou inquérito civil para apurar as causas da morte.

Os pais da crianças já foram ouvidos pelo delegado titular da Deddica, Eduardo Botelho.

A mãe informou que estava em casa com o filho, no Bairro Parque Cuiabá, quando a criança teria dito que estava com fome. Ela, então, deu uma caixinha de achocolatado para que ele tomasse.

Ela disse que a reação foi imediata e o menino passou mal, desmaiando em seguida.

O menino chegou a ser reanimado pelos médicos, mas morreu cerca de uma hora depois de ter dado entrada na unidade hospitalar.

O adolescente de 17 anos, parente da criança morta, foi internado no Pronto-Socorro de Cuiabá.

Ele deu entrada na unidade hospitalar vomitando muito.

Outro lado

A Itambé informou que não foi notificada de outros casos similares relativos ao produto e que o episódio está sendo investigado.

