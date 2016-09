YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Desqualificar o abandono do Centro Histórico de Cuiabá, para depois alertar a real situação em que o local se encontra. Essa foi a abordagem de três estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para embasar a elaboração de um artigo científico, que foi selecionado para ser apresentado na próxima semana na Universidade de São Paulo (USP).

Os estudantes, no entanto, precisam de ajuda financeira para viajar à capital paulista e apresentar o estudo (saiba como ajudar ao final da matéria).

“Patrimônio Histórico de quê, para quem?” foi idealizado pelos estudantes de Comunicação Social Heloisa Gomes, Fernanda Safira Campos e Leonardo Rodrigues Corrêa. Intitulados como “Movimento Cuyabania” em uma rede social, eles colocaram em prática o debate.

“A proposta comunicativa, de abordagem, tem como objetivo a proteção do Centro Histórico. Mas, para chegar ao debate, começamos a provocar por meio da identidade visual, criticando o espaço e defendendo a ideia da derrubada do local para a construção de um shopping, por exemplo”, disse Heloisa.

A abordagem deu certo, segundo a estudante. O grupo se deparou com diversas pessoas contrárias a ideia e com aqueles que concordaram. “É uma ideia absurda, mas tem gente que concordou”, disse.

Leonardo, Heloisa e Fernanda são alunos de Comunicação Social da UFMT

No entanto, logo o movimento mostrou para o que veio. O objetivo, na verdade, era chamar a atenção para a importância cultural, social e arquitetônica do Centro. No artigo, eles citam que “a interpelação tornou-se mais amena e receptiva, sem com isso perder seu caráter ativista”.

“Entre os achados da pesquisa, nitidamente observa-se grande interesse e preocupação com o Centro Histórico de Cuiabá por parte da população, bem como o reconhecimento de seu valor como parte de sua identidade”, diz trecho do artigo.

O artigo foi construído dentro da disciplina de Teoria da Comunicação e inscrito no Intercom, que compõe o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Este ano, o evento acontece na USP, em São Paulo.

Assim como a internet foi uma ferramenta usada para a pesquisa, é nela que eles buscam ajuda de custo para a viagem. Isso porque a UFMT disponibilizou uma ‘bolsa’ apenas para um dos estudantes.

“Estamos buscando auxilio e já conseguimos algumas doações por parte de parentes e amigos. Como a UFMT só liberou o auxílio em cima da hora, e para um dos alunos, estamos buscando doações no Facebook”, disse.

As passagens de ônibus para São Paulo saem por R$ 600 cada uma. A corrida dos estudantes é contra o tempo, já que o congresso começa neste sábado (03).

Para conhecer mais o movimento ou ajudar os estudantes no custeio da viagem, clique aqui.

A conta para depósito no Banco do Brasil é 106 388 0 na agência 2963-7. A conta está em nome de Heloisa de Lima Gomes.

Doações também podem ser feitas na conta de Fernanda Safira Soares Campos, que é 00013359-7, agência 1405 - operação 013, da Caixa Econômica Federal.