DA REDAÇÃO



Os jovens e adolescentes que buscam uma oportunidade de emprego terão agora uma chance de se qualificar. Para atender a esse público específico, o programa "Emprega Rede" oferece 200 vagas de Educação à Distância (EAD) para quatro modalidades: assistente administrativo, assistente de contabilidade, desenhista de produtos gráficos web e almoxarife.

O projeto é conduzido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), e por meio da parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), é que a chance de capacitação está sendo ofertada. Os interessados devem procurar o Serviço Nacional de Emprego (Sine) Matriz, para fazer a inscrição.

Cada turma comporta até 50 alunos, e as aulas iniciam em setembro. Ao todo, são 160 horas aulas. Para participar, os interessados devem preencher alguns requisitos.

O curso de assistente administrativo é direcionado para jovens a partir de 15 anos e que tenham o ensino fundamental. O curso de almoxarife exige jovens de 16, e que tenham ensino fundamental incompleto. Para o curso de desenhista e desenvolvimento gráfico, podem participar jovens a partir de 16 anos e que estejam cursando, ou tenham concluído, o ensino médio.

De acordo com o secretário-adjunto de Trabalho e Emprego (SAT) da Setas, Samir Prado, essa é uma oportunidade única para os jovens terem a chance de se inscrever gratuitamente, se qualificar e conseguir uma vaga de trabalho.

“A gente observa que as vezes surgem oportunidades profissionais, mas muitas vezes as empresas não conseguem preencher essas vagas, por falta de pessoas adequadas ao perfil. Então, esses cursos de Educação à Distância vem para auxiliar e ajudar quem realmente quer se destacar na vida profissional”, ponderou.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comparecer ao Sine Matriz, localizado na Rua Baltazar Navarros, bairro Bandeirantes, Cuiabá, portando RG, CPF, comprovante ou declaração de endereço e comprovante ou declaração de escolaridade.

Jovem

O Emprega Rede é um programa do Governo do Estado dentro do pacote de ações do Transforma Mato Grosso. O objetivo é promover a inclusão produtiva, especialmente do público vulnerável, que inclui pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, pessoas acima de 45 anos, jovens e egressos do trabalho escravo, tráfico de pessoas e do trabalho infantil.

Em relação ao público jovem em específico, que compreende a faixa etária entre 14 e 24 anos, o Emprega Rede atende em três critérios. A primeira, é voltada para a oportunidade de “primeiro emprego”, possibilitando a contratação para jovens a partir de 16 anos. Há ainda a modalidade de “aprendizagem”, para idades entre 14 e 24 anos incompletos. E por fim, as “vagas de estágio” para jovens cursando ensino médio ou superior.