Cinquenta e sete professores da rede municipal de ensino de Alto Araguaia participam dos cursos de Formação de Educadores de Trânsito, e de Multiplicadores de Educação para o Trânsito. As aulas são ministradas por uma equipe da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito (EPT) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). A capacitação termina nesta quarta-feira (31.08) com um total de 20 horas/aula.

O gerente da EPT, Ederson Carlini, explicou que em 2011 a Escola capacitou professores no município. “Devido ao resultado positivo a Secretaria Municipal de Educação solicitou a formação continuada para que os professores capacitados se tornem multiplicadores e para os novos professores foi solicitado o Curso de Formação”.

A secretária municipal de Educação, Abilene Bastos Queiroz, lembra que esta é a segunda visita da equipe do Detran-MT no município este ano, a primeira foi em agosto com palestras realizadas para os alunos das escolas municipais.

Segundo Abilene, a equipe de educadores do Detran-MT levou conhecimento, incentivo e informações para os professores da rede municipal.

“Essa capacitação tem o objetivo de conscientizar nossos educadores da importância deles como exemplo, no sentido de preparar as crianças para a vida no que diz respeito ao trânsito, para ensinar esta nova geração a evitar esses grandes problemas que são os acidentes de trânsito. A equipe apresentou um trabalho rico com um material de qualidade, reconhecemos nisso o investimento do Estado nos municípios”, enfatizou a secretária.

A professora Marilene Barbosa Borges, da Escola Municipal José Inácio participou do curso e disse que ele é importante, já que o fluxo de veículos em Alto Araguaia aumentou muito nos últimos anos.

“Temos a rodovia que é uma Avenida que passa pelo centro da cidade onde acontecem vários acidentes principalmente com motociclistas, crianças e idosos. A capacitação e a sensibilização são importantes para nós educadores aprendermos e repassarmos para toda comunidade escolar essas orientações”, explicou a professora.

Carlini informa que os cursos da EPT são oferecidos pelo Detran e podem ser solicitados por empresas, órgãos públicos e sociedade organizada, pelo e-mail gerept@detran.mt.gov.br ou pelo telefone 065 3615-4703.