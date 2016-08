DA REDAÇÃO



Os moradores de Cuiabá que estiverem em busca de uma oportunidade de trabalho devem ficar atentos as oportunidades disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. São 88 vagas, incluindo as para Pessoas Com Deficiência (PCD).

De acordo com o painel de vagas, 73 postos estão abertos para trinta profissões diferentes. Entre eles, assistente administrativo, barman, cozinheiro geral, garçom, engenheiro de produção, motorista, nutricionista, vaqueiro, técnico de refrigeração, recepcionista de hotel, entre outros.

Dezoito 18 vagas são exclusivas para Pessoas Com Deficiência. Constam na lista de oportunidades, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, estoquista, operador de caixa, pintor de obras, vendedor interno.

As vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento. O horário de atendimento é das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, carteira de trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS).

Nos postos do Sine também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho digital e cursos de capacitação profissional. Consulte também o portal http://maisemprego.mte.gov.br e acompanhe as vagas de emprego em cada região.

O Sine Matriz, de Cuiabá, fica localizado na Rua Baltazar Navarros, nº 567, bairro Bandeirantes, região central.