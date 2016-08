O governador Pedro Taques sancionou o projeto de lei que institui a Rota do Peixe do Vale do Rio Cuiabá. Com o objetivo de fomentar o turismo na região, o projeto dará melhor qualidade de vida a população ribeirinha, impulsionando a produção artesanal e industrial da cadeia do peixe.

A Lei Nº 10.426, de 30 de agosto de 2016, de autoria do deputado Eduardo Botelho foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) que circulou nesta quarta-feira (31.08).

O projeto definiu cinco pontos para a Rota, divididos da seguinte forma: I - Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço; II - Nossa Senhora do Livramento e Poconé; III - Jangada e Acorizal; IV - Rosário Oeste e Nobres; e V - Cuiabá e Várzea Grande.

Com a Rota o Governo pretende incentivar o potencial gastronômico regional e do ecoturismo, impulsionar a produção artesanal e industrial da cadeia do peixe, além de criar oportunidades de emprego e renda para fortalecer as comunidades.

A expectativa é que o projeto desperte núcleos locais de produção, nas comunidades tradicionais, fomente a produção local e fortaleça as atividades da agricultura familiar.

Para melhorar o atendimento e também as linhas de produção, os moradores e representantes das comunidades receberão cursos, palestras e assistência técnica sobre a cadeia produtiva local. O Governo também articulará a criação de atividades festivas regionais.

O projeto define que as articulações para a gestão da Rota do Peixe seja estabelecida no Regulamento, que escolherá as formas e meios de execução das atividades necessárias ao atendimento.