Há 30 anos, no dia 29 de agosto, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Hoje, especialmente, o país tem muito a comemorar: nessas últimas três décadas, o percentual de fumantes caiu de cerca de 35% para 10,8%, segundo dados do Ministério da Saúde. Esse resultado coloca o Brasil em uma posição de referência para outros países no que diz respeito ao combate ao tabagismo.



“Essa redução foi devido a vários motivos: campanhas e políticas educativas intensas que os governos assumiram nos últimos 20 anos, leis de controle do tabaco em lugares públicos, proibição do cigarro nos locais de trabalho, as embalagens de cigarro, que mostram os riscos do tabagismo, e o alto custo dos cigarros no Brasil também. Não é algo tão barato mais”, elenca o pneumologista Ciro Kirchenchtejn, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.



Ele faz os cálculos: as marcas de cigarro mais baratas atualmente custam em torno de R$ 5 o maço. Se a pessoa quiser fumar um maço por dia, gastará cerca de 20% do salário mínimo só em cigarros.



Tratamentos. Outro fator que contribuiu muito para a diminuição do número de fumantes no Brasil foi a evolução dos tratamentos para a dependência. “O tabagismo passou a ser encarado como um vício. O paciente fumante não leva mais uma bronca de seu médico, mas são oferecidos a ele remédios para parar de fumar. Isso tem um impacto no número de pessoas que começam a fumar e no aumento das que param”, analisa Kirchenchtejn.



Nos últimos cinco anos, os fumantes têm um tratamento consolidado para deixar o vício. “O tratamento de tabaco é baseado em um tripé: primeiro, a força de vontade do paciente. Depois, o apoio psicológico dado com a terapia comportamental e, em terceiro, remédios”, explica o pneumologista Luiz Fernando Ferreira Pereira, do Programa de Cessação do Tabagismo da Unimed BH.



Os remédios citados por ele são a reposição de nicotina, que pode ser feita por meio de gomas de mascar, pastilhas ou adesivos, e duas drogas. “A bupropiona e a vareniclina aumentam muito as chances de sucesso do tratamento. Esses três remédios juntos são usados com o objetivo de ajudar nas primeiras três a quatro semanas, que são as de maior abstinência, quando a pessoa sofre mais. Os remédios ajudam a ultrapassar essa fase crítica com menor sofrimento, e aumenta as chances de sucesso”, explica Pereira.



O tratamento contra o tabagismo está disponível gratuitamente na rede pública de saúde, além de ser encontrado em clínicas particulares. No SUS, são distribuídos adesivos de reposição de nicotina e a bupropiona, e os pacientes contam ainda com sessões de terapia. Em Belo Horizonte, o programa é oferecido em 98 unidades de saúde e no Hospital das Clínicas. Os interessados podem se informar pelo Disque Saúde, no número 136.

Duração. O tratamento contra o vício do tabaco dura, em média, 12 semanas, sendo que os sintomas da abstinência são mais fortes entre as três e quatro primeiras.

Modelo eletrônico ainda é polêmico entre especialistas

Nos últimos anos, muitas pessoas têm optado por trocar o cigarro convencional pelo eletrônico, na esperança de estar causando menos males ao organismo, pois não há queima dos componentes.



“Como não há queima, não há fumaça, só o vapor do líquido com nicotina. Antes, achava-se que a pessoa só aspirava o vapor de água do cigarro eletrônico. Hoje, estamos encontrando novas substâncias derivadas dessa evaporação, inclusive cancerígenas”, alerta o pneumologista Luiz Fernando Ferreira Pereira.



Não há provas científicas de que o cigarro eletrônico auxilie a superar o vício pelo cigarro. E falta descobrir o que o uso no longo prazo causa no organismo. “Como a tecnologia é muito atraente, os cigarros eletrônicos podem criar um novo ‘boom’ de tabagismo no mundo”, considera Pereira.



Além disso, a venda do produto não é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). (RS)

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/forma-de-lidar-com-o-cigarro-torna-o-brasil-refer%C3%AAncia-no-combate-1.1362524