O delegado da Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica), Eduardo Botelho, confirmou as prisões

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (1º) suspeitas de terem envenenado uma caixinha de achocolatado que resultou na morte da criança de dois anos na última quinta-feira (25), no bairro Parque Cuiabá.

O delegado da Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica), Eduardo Botelho, confirmou as prisões, mas que até o momento não irá passar mais detalhes da prisão.

As polícias foram orientadas a não comentar a respeito, no entanto uma fonte do MidiaNews confirmou o envenenamento.

A Secretaria de Estado e Segurança (Sesp) convocou uma coletiva de imprensa, para falar sobre o caso, às 14h.

Entenda o caso

A criança de dois anos deu entrada na Policlínica do Coxipó na tarde de quinta-feira.

A mãe informou que estava em casa com o filho, no Bairro Parque Cuiabá, quando a criança teria dito que estava com fome. Ela, então, deu-lhe uma caixinha de achocolatado.

Ela disse que a reação foi imediata e o menino passou mal, desmaiando em seguida.

O menino chegou a ser reanimado pelos médicos, mas morreu cerca de uma hora depois de ter dado entrada na unidade hospitalar.

O tio da criança, um adolescente de 17 anos, foi internado no Pronto-Socorro de Cuiabá.

Ele deu entrada na unidade hospitalar vomitando muito.

Um inquérito civil foi instaurado pela Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica) para apurar as causas da morte.