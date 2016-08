DA ASSESSORIA



Hoje, comemora-se o Dia do profissional de Educação Física. A regulamentação da profissão foi realizada em 1º de setembro de 1998 pela promulgação da Lei Federal nº 9.696 e, a partir daí, foram criados os Conselhos Federal e Regional de Educação Física.

A partir de então, comemoramos nessa data, o dia do profissional de Educação Física no Brasil. Ao se regulamentar a Educação Física como atividade profissional, foi identificada paralelamente a importância de conhecimento técnico e científico especializado, a necessidade do desenvolvimento de competência específica para sua aplicação.

“Por conta do amplo campo de atuação do profissional de educação física, devemos cada vez mais refletir sobre o papel e relevância deste profissional e da qualidade de sua atuação nos diferentes campos da sociedade, pautando-se sempre em condutas compromissadas, éticas e de respeito para com o outro”, destaca a coordenadora do Curso de Educação Física do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), a Profª M.Sc. Raquel Stoilov Pereira Moreira.

O curso conta com duas habilitações: Licenciatura, que forma profissionais para atuarem na educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e Bacharelado, que forma profissionais para diferentes campos não formais de educação (Spas, academias, clubes, escolas esportivas, estúdios de personal trainer e instituições relacionadas à saúde).

A acadêmica do 2º semestre do Curso de Educação Física do Univag, Ericelma Cristina de Almeida, 38, conta que a escolha pelo curso se deu por dois motivos: paixão pela prática de atividade física que já é considerada rotina para a estudante e também pois é proprietária de uma academia em Cuiabá.

“Pratico atividade física a seis anos e sei da importância que faz não só para mim, mas também aos alunos da minha academia”, disse a estudante.

Ericelma relata que a escolha pelo Centro Universitário de Várzea Grande em fazer sua graduação se deu por ter passado por experiências anteriores em outras universidades que na avaliação dela, deixam muito a desejar na questão da qualidade do ensino e atendimento.

“O Univag é uma faculdade única e proporciona um bom atendimento aliado a qualidade”, destaca a universitária.

Diferencial do curso

O diferencial do curso de Educação Física do Centro Universitário comparado às demais instituições de Ensino Superior de Mato Grosso é que o curso conta com corpo docente qualificado, com mestrado e doutorado.

De acordo com o Exame Nacional de Pesquisa dos Estudantes (Enade) disponibilizado pelo MEC, o curso de Educação Física do Centro Universitário é considerado o melhor do Estado de MT, sendo a Licenciatura o 1º curso do Brasil e o Bacharelado o 17º.

“Desde o início do curso, os alunos estão em contato com o campo de atuação e o mercado de trabalho”, finaliza a coordenadora do curso do Univag.