DA REDAÇÃO



Alunos com deficiência, da Escola Estadual Célia Rodrigues Duque, em Várzea Grande, visitaram nesta quarta-feira (31) as dependências do Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantins, em Cuiabá. A visita serviu para ambientar os alunos ao espaço, já que eles irão participar dos primeiros Jogos Paralímpicos de Mato Grosso.

O grupo, acompanhado de professores, foi recebido pele secretário Adjunto de Esporte e Lazer, Pedro Luiz Sinohara. Ele reforçou que o órgão está à disposição da escola.

Os alunos ficaram impressionados com o tamanho e a estrutura do lugar. Além de conhecer, eles também fizeram um treino de futsal no ginásio. Foi a primeira vez que praticaram esporte num espaço da proporção do Aecim Tocantins. “Espero voltar aqui para jogar mais um pouco”, disse o aluno Marcos Vinícios, que achou o ginásio muito bonito.

O coordenador da escola Célia Rodrigues, Edher Allyson, disse que os estudantes têm poucas oportunidades de sair e que esse tipo de atividade é muito importante para que eles “conheçam a sociedade”. “Também estamos preparando esses alunos para as paralímpiadas estaduais”, acrescentou o educador.

Depois de conhecerem o ginásio, os alunos fizeram uma apresentação de capoeira na área externa do complexo Aecim Tocantins.

A escola Célia Rodrigues é um Centro de Habilitação Profissional onde são oferecidos cursos – como o de empacotador e atendimento ao público – para 160 alunos com deficiência intelectual.

Paralimpíadas Escolares

Os Jogos Estaduais Paralímpicos de Mato Grosso serão realizados em Cuiabá, de 29 de novembro a 4 de dezembro. Vai ser a primeira vez na história que o Estado realiza uma um evento dessa natureza.

A competição será disputada nas categorias: Escolar (envolvendo estudantes de 12 a 17 anos) e Aberta (a partir de 18 anos). As modalidades serão de: atletismo, natação, tênis de mesa, goalball, futebol de 5 (para deficientes visuais), vôlei sentado, bocha paralímpica e judô.

A paralimpíada é organizada pela Superintendência de Políticas Esportivas da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc/Sael-MT).