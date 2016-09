A Comissão Permanente de Acessibilidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) iniciou, na manhã desta quinta-feira (01.09), as atividades da IV Semana da Acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD’s). Este ano, o tema “Empatia, um caminho para o outro” norteará as palestras e debates que serão realizados no auditório da autarquia, em Cuiabá.

Na abertura do evento, o presidente da Comissão, Douglas Astério, explicou a importância da acessibilidade no ambiente de trabalho. “Resolvemos realizar esta programação este ano só para os servidores do Detran, por estarmos muito distantes um do outro. Assim fica mais fácil para nos conhecermos melhor, além de trocarmos experiências do ambiente de trabalho”, disse.

A palestra “Empatia no ambiente de trabalho”, ministrada pela educadora da Escola Pública de Trânsito (EPT), Zoraide Barbosa, abordou a importância do respeito à pessoa com deficiência no ambiente laboral.

“Sabemos que a sintonia no local de trabalho é difícil, porém a empatia tem que existir entre os servidores como respeito. Essa empatia pode ser demonstrada desde cumprimentar com um bom dia até solicitar uma ajuda e ser atendido”, demonstrou.

O período da manhã foi encerrado com uma atividade manual para promover a interação entre os participantes. No período vespertino, é realizada a vivência interativa, no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá. Na sexta-feira (02.09), a partir das 8h, as atividades continuam no auditório do Detran. Às 15h30, haverá o encerramento das atividades da IV Semana da Acessibilidade, com a apresentação da banda do Corpo de Bombeiros.