A Secretaria de Estado de Gestão (Seges), por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas, em parceria com a Casa Civil, realizou na manhã desta quinta-feira (01.09), no auditório Cloves Vettorato no Palácio Paiaguás, a palestra “Direitos e Deveres do Servidor Público Estadual”.

O evento foi voltado à Lei Complementar nº 04/1990, e tinha como objetivo orientar e instruir os servidores sobre os direitos e deveres. “Às vezes acabamos focando muito nos deveres, e o servidor acaba nem sabendo quais são os seus direitos. O intuito desta palestra foi focar um pouco mais nos direitos do servidor, quais eles possuem, como reivindicar e principalmente a base legal”, explicou a superintendente de Gestão de Pessoas da Seges, Marionice do Nascimento Guibor.

“O servidor precisa conhecer onde ele está inserido, por este motivo apresentei um pouco da estrutura do Estado, a Gestão de Pessoas, o Cogep (Conselho de Gestão de Pessoas) e a sua importância. Para que o servidor saiba que pode propor melhorias e que possui um representante sindical no Cogep”, diz Marionice.

Segundo a servidora da Casa Civil, Benedita Helena da Silva, quando ela começou exercer a função não havia orientação deste tipo. Se ela tivesse tido esse preparo se sentiria mais segura e mais preparada para assumir a sua função.

Nesta segunda-feira (05) também será realizada uma palestra sobre o assunto no auditório Ponce de Arruda, às 9h30. Para mais informação entre em contato no telefone (65) 3613-3799.