Mais uma turma se formou no Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Agentes da Operação Lei Seca, realizado nos dias 29 e 30 de agosto, no auditório do Centro de Eventos da prefeitura de Sorriso (420 Km de Cuiabá).

O Projeto Operação Lei Seca Mato Grosso unifica os procedimentos com a capacitação de agentes, fortalecendo a expansão das atividades para o interior do estado. Participaram deste curso policiais rodoviários federais, policiais civis, bombeiros militares, policiais militares, agentes de trânsito municipais e servidores da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Sorriso.

A analista de trânsito, Rosane Pölzl e o tenente Bruno Bartolomei da PM foram os instrutores do curso. Eles abordaram temas como: educação para o trânsito, contextualização e embasamento legal do projeto, além dos procedimentos de fiscalização de trânsito em relação a alcoolemia associada a direção veicular.

A capacitação começou este ano e contemplou os municípios de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Alta Floresta. “Com o município de Sorriso, concluímos o ciclo de capacitações da expansão proposta para este ano”, diz a analista.

Rosane Pölzl, explica ainda que esse processo fortalece e destaca a importância da integração entre os órgãos para que eles atuem em seus respectivos municípios seguindo as mesmas diretrizes.

O projeto é idealizado pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, desenvolvido pela Escola Pública de Trânsito do Detran-MT e pelo Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar. As demais instituições integram o projeto para a expansão das atividades de educação e fiscalização de trânsito.