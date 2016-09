DA REDAÇÃO



Mais de 200 alunos da Escola Municipal Madre Marta Cerutti, entre eles os agentes mirins trânsito formados pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) assistiram na tarde desta quarta-feira (31), a uma sessão de cinema no Teatro Cerrado Zulmira Canavarros. A tarde de lazer faz parte do Projeto Cine Social, uma parceria entre Assembleia Legislativa e Prefeitura de Cuiabá.

“O Projeto Cine Social é uma importante porta de acesso à cultura regional. Além disso, proporciona o convívio, que auxilia no desenvolvimento da criança dentro da sociedade. Em um contexto geral, o objetivo é o mesmo que aplicamos na formação dos agentes mirins, que é o aprendizado levado para o dia a dia. Trabalhar a educação, seja qual for a esfera, é a base para formação de jovens conscientes”, disse o supervisor de Educação para o Trânsito, Marcos Garé, que acompanhou os alunos durante a sessão.

O filme escolhido para a sessão foi “Divertida Mente” - uma animação americana da Pixer, de 2015. O enredo trata de maneira divertida, cinco emoções humanas (alegria, medo, raiva, repulsa e a tristeza), através da narrativa da mente de uma pré-adolescente: a Riley. O filme mostra como essas emoções influenciam nas nossas atitudes e como lidamos com os sentimentos no dia a dia.

“A história foi interessante para o contexto que trabalhamos com a garotada. Os maiores problemas que surgem no trânsito, nas relações humanas, acontecem no momento de forte emoção, quando não conseguem contê-las. E o filme traz esse contexto. Ensina a importância de cada emoção, de como lidar com elas e de enxergar o lado bom, quando bem trabalhadas, das emoções que consideramos ruins e também como uma emoção boa pode se transformar em negativa, apontando para o equilíbrio como segredo para se viver bem conosco e com as pessoas”, explicou Marcos.

Projeto Cine Social

Em sua segunda edição, o projeto coordenado pela sala da Mulher da Assembleia Legislativa, já atendeu mais de 2 mil pessoas, entre crianças e idosos que fazem parte do quadro de vulnerabilidade atendidas por projetos sociais do município.

O Cine Social oferece sessões de cinema gratuitas a estas pessoas, com o objetivo de proporcionar acesso à cultura e incentivá-la dentro das escolas, lares, no dia a dia delas, mostrando a importância desse meio na formação e saúde física e psíquica de crianças e idosos. Este ano além de Cuiabá, o projeto também atendeu ao município de Várzea Grande.