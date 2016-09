Promotor do Ministério Público Estadual investiga incidente

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou um procedimento preparatório para investigar suposta discriminação sofrida por uma aluna transexual na Faculdade Anhanguera, em Cuiabá.

O procedimento foi instaurado pelo promotor de Justiça Henrique Schneider Neto, do Núcleo de Defesa da Cidadania da Capital, conforme portaria assinada na terça-feira (30).

Na denúncia, a aluna relatou que cursa Recursos Humanos na instituição e que teria sido impedida pela direção de utilizar o banheiro feminino, após reclamações de outros acadêmicos.

Ela contou, ainda, que foi submetida a constrangimento pela direção da faculdade ao ser questionada sobre seu nome de batismo dentro da sala de aula.

No documento, o promotor ressaltou que o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), órgão vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República garante, por meio da Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito.

“Desta forma, instaura-se o presente procedimento preparatório para averiguar a situação encartada, colher informações e oportunamente converter em inquérito civil, propor ação civil pública ou arquivamento”, diz a portaria.

Não há um prazo para o encerramento das investigações.

A resolução

A Resolução 12 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, da Secretaria de Direitos Humanos, publicada em janeiro de 2015, determina que as escolas e universidades, públicas e particulares, devem garantir o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero de acordo com a identidade de cada sujeito.

O documento também prevê que deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social aos alunos, cujo nome civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante solicitação do interessado.



O campo "nome social" deve ser inserido em formulários e sistemas de informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de frequência, avaliação e similares.

A resolução garante também que o reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes adolescentes, sem que seja obrigatória a autorização do responsável.



As orientações se aplicam, ainda, aos processos de acesso às instituições e sistemas de ensino, tais como concursos, inscrições, entre outros, tanto para as atividades de ensino regular ofertadas continuamente quanto para atividades eventuais.

Outro lado

Em nota, a Anhanguera afirmou que lamenta o ocorrido e que irá tomar todas as providências cabíveis.

Veja a íntegra da nota:

A Anhanguera Cuiabá repudia todo e qualquer tipo de discriminação ou preconceito por cultura, religião, nacionalidade, raça, classe social, orientação sexual ou identidade de gênero. Em compromisso com seu propósito de promover um ambiente acadêmico aberto ao debate sobre pluralidade e diversidade, a instituição lamenta profundamente o ocorrido e ressalta que tomará todas as medidas para o cumprimento da Resolução n°12, de 16 de janeiro de 2015.

A Anhanguera coloca-se à disposição do Ministério Público e da sociedade para quaisquer outros esclarecimentos adicionais.